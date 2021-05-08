輕軌大順路工區路口採透空式圍籬　行車視線更佳

高雄環狀輕軌大順一路(龍勝路至龍德路)段工區完成施工圍籬架設後的第一個週末假日，捷運局表示，今（8）日週六施工路段大順路及周邊道路流量略增，平均旅行速率則較施工前(假日)略增，道路行車秩序正常且交通順暢。目前工區路口兩側正進行透空式圍籬施作讓轉彎往來車輛於路口視線更好。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-08 17:38:53
另外，因應未來颱風季節補強圍籬加固作業，部分施工範圍外側以交通錐警示行經車輛，故用路人行經工區路段時，請務必放慢速率並遵從義交人員指揮引導，並體諒施工期間之短暫不便。
捷運局表示，目前大順路（龍勝路至博愛路）施工路段，已取消路邊兩側汽、機車停車格位。若有停車需求可停至合法路外替代停車場（如東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場、八卦漁村停車場、大順龍文停車場、Times高雄博愛大順停車場），機車則可停放至橫向道路新劃設之機車格位。
工區後續將進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施工，後續路段施工順序採街廓區間圍設施工，並會依工序逐漸架設圍籬至博愛路段，架設圍籬前會透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民知道施工訊息。
另外捷運局再次呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近南北向替代道路（中華路、博愛路、民族路），東西向替代道路（大中路、明誠路、同盟路、十全路、九如路）提早改道，以疏解大順路段之車流。