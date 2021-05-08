聯電將在南科設第六座晶圓廠 總投資新台幣1,500億元
聯電董事長洪嘉聰昨(7)日率領團隊拜訪台南市長黃偉哲，就水源、綠電供應及人才培訓等議題進行意見交流，同時宣布將將與多家全球領先的客戶共同攜手，透過全新的雙贏合作模式，在台南科學園區12A投資P6廠。土地面積達13.75公頃，投資額1千億，預估可增加超過1,000個就業機會。計畫於2023年第二季進入量產，未來每月產能將增加2萬7千5百片28nm及以下製程產品。
記者林怡孜/台南報導
2021-05-08 17:40:37
黃偉哲表示，企業投資常面臨五缺等問題，市府團隊除積極進行環境整備外，並從需求媒合、單一窗口、落實投資措施等面向，以專人、專責、專案的一站式優質整合服務及追蹤，並協助投資人解決土地、廠房、水、電、勞工、人才、資金等問題。因應限水減量供應對產限之影響，呼籲產業積極力行節水外，不足之水源仍須靠緊急水源供應。他並允諾未來水情燈號轉綠較無載水需求時，對農民使用之產業道路全面刨除更新，還給農民更佳的交通空間。
聯電董事長洪嘉聰表示，聯華電子於1999年11月進駐台南科學園區，建立在台灣的第一座12吋晶圓廠，目前台南研發中心及晶圓廠共有約5000名員工，是全球7個生產基地中最重要的生產據點。P6產能擴建計畫預計於2023年第二季投入生產，在未來三年，聯電在台南科學園區的總投資金額將達到約新台幣1,500億元，隨著未來投資人才需求日益迫切，為結合全球化之在地化人力需求，將持續與在地如成大、南台科大等各大學合作，確保其人力資源支援無虞。
經發局長陳凱凌說，台南已經成為全球晶圓生產重鎮，繼全球代工產值第一名之台積電之五三奈米投資後，聯電將在台南投資第六座晶圓廠，投資額至少1000億元，可創造1000個以上就業機會及170億元產值。另結合其在南科之研發中心，全球晶圓代工廠前兩名之最主要廠商均落腳台南，台南已成為全球最重要的生產核心基地。