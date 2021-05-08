王心恬驚收不孕症手冊 凍卵逾10顆「可能幫到另一半」
名模王心恬今（8）日出席陳菁徽醫師新書《凍卵：保留自己未來的選擇權》座談會，分享2周前凍卵心得。大約10年前，王心恬經期大亂，出血量、經期天數異常的多，看遍各大婦產科，「有一次掛號到一個醫生，劈頭就把不孕症手冊給我」，對王心恬來說簡直晴天霹靂，所幸不孕期只存在月經失調那一陣子，也讓王心恬及早接觸不孕症相關知識，36歲的她為了生子毅然凍卵，但強調此舉沒有逼婚「好朋友」姚元浩的意思，「女生做這件事不是女生急，我只是怕以後想要小孩的時候沒得生」。
記者羅凌筠/台北報導
2021-05-08 18:08:35
王心恬熱愛運動，身體年齡30歲，醫師陳菁徽也認證，她不菸不酒把卵巢顧得很好，只是王心恬害怕看到打針，以往捐血都不敢看手臂，這次卻突破心理障礙，自己施打比排卵針還要粗的破卵針，她笑說：「我畢竟平常都在跑超馬，沒事真的不能亂喊痛。」打了2針，王心恬最後凍卵超過10顆以上。 為何不和3年緋聞男友姚元浩結婚，順其自然做人？王心恬強調，凍卵不代表急著結婚，像她身邊友人婚後發現老公不孕，還好提前凍卵派上用場，「女生做這件事不是女生急，是有可能以後幫到另一半，我本身沒有急不急著結婚，我只是怕以後想要小孩的時候沒得生」，她也強調除非想要小孩的時候到了，才會考慮結婚，第一胎還是可以嘗試自然懷孕，若能懷上龍鳳胎最好，痛一次就一勞永逸，如果不如人意，她還是覺得生2個小孩是理想狀態。