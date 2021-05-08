楊奇煜腿殘「拄拐杖唱跳舞台劇」 穿褲穿鞋靠老婆幫忙
楊奇煜（小煜）因跑步追趕公車舊傷復發，引發膝蓋骨頭移位、半月板破裂，7日、8日負傷登上高雄至德堂演出音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，吃止痛藥、拄拐杖上台完成演出，護理師老婆言言一直以「相信自己，這是一個考驗，一定會過去的」鼓勵著他，小煜感性分享：「言言小至穿褲子、穿鞋子都一手攬下，辛勤照料著我，因此高雄巡演結束後將立刻回到台北，不僅買了蛋糕要跟雙方的媽媽一起度過，也準備了一個小驚喜，給第一次過母親節的老婆。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-08 18:49:30
小煜受傷第一時間，便趕緊傳訊息給導演梁志民告知傷勢，男主角的戲份十分吃重，幾乎有一場戲50分鐘沒下台過，相當認真且追求完美的小煜，竟提議「不拄拐杖上台演出，拚了」，不過梁志民危機處理經驗豐富，立即與劇組決定以「不變動整個劇情的狀況下，讓小煜可以整場拄著拐杖演出」的方式進行，並將小煜台詞微調成：「我前幾天追公車時腳受傷了，過幾天就會好了。」把追趕公車拐傷的真實事件成為劇中角色的突發狀況。 小煜曾經在《全明星運動會》因膝蓋受傷，奪下MVP的同時就宣布退賽，當時小煜曾自嘲「一條韌帶換MVP」，如今因趕公車意外跌倒，導致他左腳再度受傷，他也開玩笑地稱自己是「一支拐杖稱霸舞台」，是一個相當難忘的舞台經驗。小煜透過經紀人表示，目前基本上需要穿著護具行動固定角度，待台中、桃園、台北巡迴演出落幕，8月就會安排開刀，修補受傷的半月板、十字韌帶。