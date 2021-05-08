企業大洗牌！用時間看興起衰落　謝金河點出4年5項大變化

今周刊發起人、財信傳媒擔任董事長謝金河
▲財訊傳媒董事長謝金河回顧四年前的發文，發現這四年一個大變貌，如今成為企業大洗牌的年代。（圖／翻攝自謝金河臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-08 19:32:51

科技日新月異，經濟發展腳步刻不容緩，財訊傳媒董事長謝金河今（8）日回顧四年前發的文章時發現，現已成為企業大洗牌的年代。他表示，四年前他在討論台股上萬點的可能性，如今台股已經站在17000點以上了，他也把這四年企業的市值比度一下，發現五個大變化。

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謝金河在臉書上提到，他看到2017年他在臉書上發表的文章，是以市值探討企業的競爭力，四年前的這個時候，他在討論台股上萬點的可能性，當時市場大多數人都很悲觀，他說台灣將漸入佳境，並點出台股要上萬點，台積電要站上200元，鴻海要挑戰100元。而如今，這兩個目標都有達成，台股已經站在17000點以上了，四年前的今天加權指數是9899。

謝金河也把這四年企業的市值比對一下，發現了個五個大變化，首先是半導體產業在台灣脫穎而出，像是台積電市值從1694億美元，一度在6000億美元以上；聯電本來市值排在30名左右，市值只有1540億台幣，加馬加鞭狂追，如今已挺進前10名，市值6708億台幣，約586億美元；最具爆發力的是聯發科，四年前排在第15，市值116.57億美元，如今超越鴻海成為第二大市值企業，市值達604億美元。

謝金河說，第二是大多數的企業在這四年進展有限，像是鴻海的市值幾乎沒有什麼變化，台塑四寶也停滯不前，中華電信平盤震盪，電子集團企業以台達電最有成長力。第三世這次富邦金宣布高股利，市值追上國泰金，現在兩家公司市值跑到7250億台幣左右，市值高居七，八位，以富邦蔡家兄弟的企圖心來看，台灣金控前兩大龍頭有機會拚出一兆台幣市值，會帶動金融股股價的挺升，這是台股下一個階段的大事。

第四是企業不進則退，大立光這四年是最大輸家，除了股價輸矽力變老二，大立光四年前市值223億美元，是全台第五大，現在退至第十八，最近長榮海運也超車大立光，大立光市值剩下144億美元，看起來頹勢尚未到盡頭。

最後，謝金河提及台灣的企業在兩岸三地排名有提升，四年前，台積電在1000大市值排名從第10升至第8，今年升至第3，而且市值與騰訊，阿里巴巴很接近。他認為，用時間來看企業的興衰起落，這四年就有很大的變化，而現在更像是企業大洗牌的年代。

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