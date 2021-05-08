朱蕾安勤練瑜伽拚做人　媽媽當面催生：有孫子更開心

朱蕾安8日與媽媽首度同台亮相，為聯名運動品牌的設計款瑜伽休閒服上市活動站台，母親節將至，朱媽媽當場許願：「我有一個令我驕傲的女兒我已經很知足了，但如果再有孫子，我想我會更開心哈哈，這樣的暗示有很明顯嗎？」朱蕾安坦言和老公有在努力，她笑說，之前去看中醫的時候，醫生提醒她有骨盆歪斜的問題，有可能會影響受孕，她也更勤於做瑜伽改變不良的姿勢與體態。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-08 20:33:19
為什麼會找媽媽一起來做運動過節？朱蕾安表示自己跟娘家住得很近，婚後幾乎每個禮拜都會回家好幾天，母親節如果只請媽媽吃大餐有點太平常，於是才找媽媽一起來做瑜伽健身，想讓媽媽身體更健康，她笑說：「我出道10多年我媽一直很低調，從來都不願意露面，而且她也從來不運動，唯一的運動大概就是逛街，所以今天的活動她非常的忐忑緊張，覺得一定會丟臉。」 朱蕾安說自己從大學出道以來，媽媽就是自己的頭號鐵粉，不僅會在粉絲頁跟她及粉絲互動，連自己設計或推薦的東西，媽媽都會很認真的提供意見甚至親自試用，這次聯名設計瑜伽服，她說：「我當初在設計服裝的時候，就是希望它不只是只能在做運動的時候穿著， 因為在設計上多了一點點巧思，既性感又很有包覆性，像我也可以穿著它陪媽媽一起去逛街，但我要先說服我媽敢穿啦，哈哈哈。」朱媽媽則在旁嚇壞連忙搖頭拒絕，笑翻眾人。