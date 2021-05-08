唐綺陽揭12星座吵架王「對手理智線必斷」　網認：超抓狂

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唐綺陽表示處女是細節式吵架，蒐集各種讓他們不爽的罪證，一條一條翻舊帳，而且處女吵架有中心主軸，不像有些人吵到後來越扯越遠，處女辯論起來永遠繞著主題走，每個跟處女吵架過的星座都會失去理智，不過唐綺陽強調：「處女最高級的吵架是漠視你，會找你吵架還有救。」
雙子是胡言亂語式吵架，平常能言善道的雙子，能用各種道理疏通彼此歧見，搞到要吵架的地步他們就會拋開邏輯，「你說東他就說西，你往正他就故意說反，把白的講成黑的，氣死你最好」，因為雙子吵架目的只有一個，「我要贏」！跟雙子吵架說出來的話也要小心，講錯一句話馬上被他們緊咬不放，繼續玩下去。
而專出瘋子和瘋婆娘的天蠍，吵起架來抱著必死的決心，要死一起死。對天蠍來說，吵架要吵得有意義，讓你知道你多糟糕才不枉吵一場，天蠍可以有頭有尾把事情串起來一口氣發洩，屬於越吵越遠型。但是天蠍肯吵架是想溝通，「在天蠍還沒發瘋的階段是能被說服的，如果你的道理贏過天蠍，或點出天蠍盲點，他們會瞬間冷靜」。
超精準的分析讓網友心有戚戚焉，留言熱烈討論「天蠍吵架說出來的話都是一刀刀往人身上剜」、「千萬不要跟水星處女的吵架，會想殺了自己」、「處女翻舊帳令人抓狂呀」，有網友好奇哪個星座是吵架王的剋星，被網友回覆「金牛，不理不睬沒有回應」，還有網友訝異獅子座沒上榜，不過獅子網友表示，「獅子不吵架，生氣大概是直接謝謝再見不聯絡」、「我也是不屑吵架離開現場的獅子」。
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