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30年不用藥不開發 絕美山園開放任何人前來
不僅徹底讓土地休生養息，更年年廣植百株各類樹木，在經過30年不開發也不使用農藥下，完全在愛的復育後，成就現今這座得來不易的絕美山園，讓谷地梯田重回大自然懷抱後，於2003年便將這處私有園區開放，讓任何人來到幸福的這一國，在「山那邊」如同搭乘上「綠葉方舟」航行於樹海裡的純粹之美。
享受與生態和平共存的幸福煮義
一心呵護大自然的「山那邊．綠葉方舟」為不讓美景被破壞下，於大片森林中只闢有約90坪左右的建築，而能心曠神怡地漫步入園，讓綠意盎然進入眼簾，一路從跳石子路、歡迎鹿的木頭造景、幸福小舖、百年土地土、老樹真諦的樟樹、茄冬樹、櫸木，再經由五葉松步道、平安棧道、綠鴨湖光、青青綠草地、方舟許願池，即可到達被樹海包覆的方舟餐廳和左岸碼頭，在鳥語與清風吹拂綠葉的沙娑聲相伴下，品味法義美食料理與精緻午茶。
享用過自然森林饗宴後，即可經由百合鐘樓一賞黛粉花瓣遍佈整片的春櫻，或於四月桐花五月雪在桐花小徑的山頭，邂逅純白紛飛的優美；到了初夏，於幸福步道，還能在黑夜中共賞滿山滿谷的螢火蟲，如繁星點點般閃著銀光；秋冬來臨時，更能感受漫山滿野的緋紅楓葉，如紅雲彩般落在山腰上，任何季節的每次造訪都能一起共處於幸福的那一國。
景點推薦
山那邊．綠葉方舟
地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰綠舟路1號
電話：037-875-868
網址：www.greenark.com.tw
營時：園區平日10:30 ∼ 18:00、假日10:00 ∼ 20:00；廚房平日11:30∼17:00、假日11:30∼19:00
價位：方舟森林烤德國豬腳單點520元、套餐620元，紫戀青蘋氣泡飲150元、茉香鮮果茶220元、風味鬆餅280元
這篇文章 苗栗秘境｜在山那邊搭上綠葉方舟 走進用30年復育的絕美山園 最早出現於 行遍天下旅遊網