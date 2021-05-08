國際相繼挺台參與WHA 國民黨籲國人重視、感謝各種支持
繼七大工業國集團（Group of 7，G7）外長聯合公報支持台灣參與世界衛生大會（WHA）之後，美國國務卿布林肯7日聲明，呼籲恢復台灣在WHA的適當地位；對此，國民黨今（8）日表示，國人應重視及感謝國際社會對中華民國的各種支持。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-08 22:35:13
國民黨指出，最近若干理念相近國家民選代表的連署或決議等，均指出應恢復台灣在國民黨政府執政時期於世界衛生大會的觀察員地位，國民黨對此表示欣慰與感謝，這也顯示國民黨執政時期，確有能力為台灣在國際外交上做出更多貢獻。
國民黨強調，政治無法達成防疫，值此全球共同對抗新冠肺炎疫情的緊要關頭，台灣應超越政治羈絆，參與國際重要活動以成為積極分享及貢獻的一員，期盼此次台灣能以適當身分，順利參與24日召開的第74屆世界衛生大會。
國民黨稱近來台海四周漸有不安，兩岸相關人士均應自我節制，不挑釁、不衝突，力求優先擱置爭議，否則只會火上加油。針對七大工業國集團外長會議的公報，提及台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式處理兩岸議題，國民黨重申歡迎與肯定之意。
國民黨也說，無論是國際參與或台海安全，均不可忽視兩岸關係所帶來的影響，也不宜率爾捲入強權政治的漩渦，甚至犧牲了國家主權與相關權益。政府應放開心胸，與社會各界對話，海納百川地擷取建議，理性、務實、靈活的參與國際組織、維護台海和平，才是增進2350萬民眾福祉的負責任作法。