「演習視同作戰」 中油高雄機場航油中心緊急應變演習
新冠肺炎疫情全球蔓延，高雄國際航空站的台灣中油公司高雄機場航油中心利用疫情期間，加強所屬員工本質學能，日前特別聯合高雄國際航空站及其消防隊，以「區域聯防」概念，舉辦機坪洩漏燃油等緊急應變演習，降低工安風險。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-08 23:32:03
中油本月7日所演練項目包含油栓座滲油搶修、航空站消防隊針對航機漏油施行緊急戒備及派遣救護車待命等標準作業程序(SOP)。值得一提的是，現場各演練組別將「演習視同作戰」觀念正確導入演習過程，使模擬事件過程逼真緊湊。 此外，更有高雄國際航空站航務員及中華航空公司高雄分公司主管及所屬員工現場觀摩指導。最後，為避免疫情期間造成員工懈怠心態，適時增加演習，除可讓企業員工保持活躍度，疫情消彌後，也可減少與其突來的工作量所產生的調適期間，降低工安風險。
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