2022台灣燈會重返高雄　陳其邁接燈高喊3個第一

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陳其邁說明2022臺灣燈會有3個第一：第一創下雙主場面積最大，指出亞洲新灣區、衛武營具歷史意義，從威權到民主、封閉到開放，變成屬於市民的公共空間；第二為最智慧的展演，透過佈建5G專頻方式，提供最即時、高頻寬、低延遲的兩地展演，同步感受燈會表演即時現況；第三為永續新典範，以綠色運具為骨幹，結合捷運、輕軌路網、鐵路地下化以及共享交通工具，觀光遊客能自由便利穿梭各不同展演場域。
陳其邁表示，這是屬於高雄人的驕傲、高雄人的榮耀，有十足的把握跟信心，也有責任辦最好。感謝在座民意代表、里長位居基層第一線支持與幫忙，抱著歡喜心情辦喜事。
下午接燈儀式邀請新竹市長林智堅出席，他表示今日的任務分別為接燈傳承以及宣傳「2021光臨藝術節」。林市長說，「2021台灣燈會」雖然因疫情取消，但是籌畫從未停下腳步，因此轉型為「2021光臨藝術節」，邀請台灣、日本、英國、德國、義大利等八國藝術家，打造最未來感、最科技感、最藝術感的藝術節，象徵台灣防疫的成功，並邀請大家至新竹見證城市的蛻變進步。
交通部長王國材致詞時說「回家的感覺真好」，並細數高雄近20年來的成長改變，高雄捷運通車、高雄世運、縣市合併等，形塑城市光榮感及國際榮耀感，盼展望下個10年、20年，並指示張錫聰觀光局長務必全力幫忙、不可漏氣，祝福2022台灣燈會成功。
高雄市府表示，2022台灣燈會場域的觀光、交通條件都極為優異，除面積最大外，也規劃多項令人期待的燈會亮點，以陸海空全面策展最創新：運用高雄城市景觀的多樣性，燈區場域涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，即將帶給國人嶄新的燈會360度陸海空賞燈新體驗；智慧展演：運用最新5G高傳輸低延遲之優勢技術，規劃創新的異地匯演，展現高雄國際級智慧城市高度；城市永續：燈區規劃導入城市美學基礎建設，以綠色載具接駁，成為台灣燈會的永續城市新典範。
高雄市歷經縣市合併後，無論是經濟、產業、文化等均是城市的發展重心，並且擁有便捷的交通網絡、自然人文豐富、山海河港兼具，高雄市取得2022台灣燈會主辦權，這是睽違20年，台灣燈會再度由高雄市辦理。20年前2001台灣燈會在高雄愛河畔舉辦，20年後2022台灣燈會將在高雄亞洲新區與衛武營辦理。這20年來，高雄歷經縣市合併，城鄉多元文化包容，城市風貌景觀蛻變，將為2022台灣燈會做出最完美的詮釋。議長曾麗燕、副議長陸淑美以及議會不分黨派康裕成、童燕珍、鄭光峰、李雅靜、劉德林、黃文益、張漢忠、陳慧文、黃文志、李雅慧、林宛蓉、邱俊憲、陳致中、黃捷、賴文德、鍾易仲、陳幸富、高閔琳等議員，也到場參與。