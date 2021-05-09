《鍛．練》工藝跨域展 展現3D列印與傳統技藝融合魅力

3D列印也能應用在藝術創作中！國立台灣工藝研究發展中心邀集15位工藝家，結合3D列印技術與傳統陶藝及金屬鍛造創作，在台中市中友百貨創意平台舉辦《鍛．練》工藝跨域展，展出18組3D列印陶瓷藝品，小到酒杯，大到花器與鼓凳，件件精緻細膩，讓人驚艷。
《鍛．練》工藝跨域展的18套藝品，全都運用3D列印技術結合傳統技藝創造的，不少初次看到這類新藝品民眾，對新數位科技的3D列印，突破傳統工藝技術限制，創造出如此美麗的生活藝品，無不嘖嘖稱奇。
中友百貨前執行董事張光貝在開幕儀式致詞表示，國立台灣工藝研究發展中心長期致力工藝產業傳承與創新發展，期待以兼容並蓄跨域方式，開發嶄新工藝技術。以本次《鍛．練》展出的陶瓷3D列印為例，即是工藝與數位科技跨域結合成果，藉由參數式設計打破慣有的造型與思維，再藉由新開發技術，縮短將作品從圖像轉化到實品的距離，加速創意試驗的效率。
參展成員有15人，其中陳瓊茹從事陶藝20多年，在接觸數位化新技術時，她以開放胸襟接受新技藝。陳瓊茹說，初始接觸陶瓷3D列印新技術時，要從繪製草稿變換成電腦建模就是挑戰；其次，金屬與陶瓷二種迥異材質的密合技巧，更讓她吃足苦頭，好幾次被好心勸退，但不服輸個性迫使她不怕挫折，反覆試驗調整，終能實現創作理念。
陳瓊茹說，傳統工藝長時間養成的手感經驗，彌足珍貴；至於現階段3D列印技術，仍然有許多需要靠創作者的研究與調和來升級。不過有了新的數位技術，對於未來藝術發展更可創造無限可能，由展出的十八組藝品，即可見證3D列印與傳統技藝結合所帶來的迷人魅力。
為了推廣陶瓷3D列印，國立台灣工藝研究發展中心於中友百貨創意平台舉辦二場「數位工藝自造現場-陶瓷3D列印快閃體驗活動」，參與者可以使用參數式程式繪製屬於自己的造型，並在現場列印，觀看自己作品誕生的療癒過程，無任何電腦軟體或3D列印操作經驗者也可以報名參加！活動詳情請洽中友APP活動報名系統，展期至6月14日。