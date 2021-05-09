《鍛．練》工藝跨域展 展現3D列印與傳統技藝融合魅力

3D列印也能應用在藝術創作中！國立台灣工藝研究發展中心邀集15位工藝家，結合3D列印技術與傳統陶藝及金屬鍛造創作，在台中市中友百貨創意平台舉辦《鍛．練》工藝跨域展，展出18組3D列印陶瓷藝品，小到酒杯，大到花器與鼓凳，件件精緻細膩，讓人驚艷。





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《鍛．練》工藝跨域展的18套藝品，全都運用3D列印技術結合傳統技藝創造的，不少初次看到這類新藝品民眾，對新數位科技的3D列印，突破傳統工藝技術限制，創造出如此美麗的生活藝品，無不嘖嘖稱奇。





▲ 中友百貨前執行董事張光貝與台灣工藝研究發展中心主任張仁吉共同進行開幕儀式。（圖／ 記者金武鳳攝，2021.5.9)

中友百貨前執行董事張光貝在開幕儀式致詞表示，國立台灣工藝研究發展中心長期致力工藝產業傳承與創新發展，期待以兼容並蓄跨域方式，開發嶄新工藝技術。以本次《鍛．練》展出的陶瓷3D列印為例，即是工藝與數位科技跨域結合成果，藉由參數式設計打破慣有的造型與思維，再藉由新開發技術，縮短將作品從圖像轉化到實品的距離，加速創意試驗的效率。





參展成員有15人，其中陳瓊茹從事陶藝20多年，在接觸數位化新技術時，她以開放胸襟接受新技藝。陳瓊茹說，初始接觸陶瓷3D列印新技術時，要從繪製草稿變換成電腦建模就是挑戰；其次，金屬與陶瓷二種迥異材質的密合技巧，更讓她吃足苦頭，好幾次被好心勸退，但不服輸個性迫使她不怕挫折，反覆試驗調整，終能實現創作理念。





▲工藝家陳瓊茹參加《鍛．練》工藝跨域展 ，親自導覽陶瓷3D作品「鼓凳」等創作。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.9)

陳瓊茹說，傳統工藝長時間養成的手感經驗，彌足珍貴；至於現階段3D列印技術，仍然有許多需要靠創作者的研究與調和來升級。不過有了新的數位技術，對於未來藝術發展更可創造無限可能，由展出的十八組藝品，即可見證3D列印與傳統技藝結合所帶來的迷人魅力。





▲《鍛．練》工藝跨域展中，參展作品微醺，結合陶瓷、紅銅與鐵等異材質創作作品，前衛風格超吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.9)

為了推廣陶瓷3D列印，國立台灣工藝研究發展中心於中友百貨創意平台舉辦二場「數位工藝自造現場-陶瓷3D列印快閃體驗活動」，參與者可以使用參數式程式繪製屬於自己的造型，並在現場列印，觀看自己作品誕生的療癒過程，無任何電腦軟體或3D列印操作經驗者也可以報名參加！活動詳情請洽中友APP活動報名系統，展期至6月14日。



