長征五號今將重返大氣層！美中預測墜落地中海地區

中國長征五號火箭（Long March 5B rocket）於4月29日發射後失控，即將於近期墜回大氣層，各國航太國防相關機構密切監控，歐洲航太總署（ESA）、美國太空總署（NASA）預測，今（9）日，長征五號的殘骸將進入大氣層。中國官方先前多次強調火箭殘骸帶來的危險極低，並於今日公布殘骸軌道。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-09 10:41:50
中國外交部早前強調，火箭碎片將會在進入大氣層時燃燒，造成危險的可能性極低。中國載人航天工程辦公室今日上午7時公布，長征五號火箭殘骸近地點高度約為130公里，遠地點高度約160公里，傾角41.5°，預計上午週日（9）10時12分左右進入大氣層，誤差為15分鐘，再入區域中心點位於地中海上空，座標位置為東經28.38°，北緯34.43°。
歐盟太空監視與追蹤機構（EU SST）表示，長征火箭殘骸墜落的時間大約是格林威治時間週日（9）2時32分左右（台灣時間上午10時32分），誤差為前後139分鐘；美國太空司令部則是預測火箭殘骸會在格林威治時間週日（9）2時11分（台灣時間上午10時11分）墜落，誤差為前後1小時；美國聯邦政府資助的太空研究中心「Aerospace Corporation」則是預測為格林威治時間上午3時02分，誤差為前後2小時。
EU SST官方網站表示，火箭殘骸墜落在人口稠密的地區機率很低，但由於殘骸不受控制的性質，也讓任何預測都存在極高的不確定性。分析美國太空司令部數據的「Space-Track」則是估計，碎片將於台灣時間上午10時，誤差前後1小時，墜落於希臘、地中海地區。
美國太空司令部表示，火箭殘骸以每秒約7.7公里的速度移動，而且行徑不受控，預測只要偏差1分鐘，殘骸墜落的位置就會相差約470公里，在殘骸進入大氣層後仍要密切觀察。