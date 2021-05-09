長征五號進入大氣層！中國：落點近馬爾地夫、大部分燒毀
中國長征五號火箭（Long March 5B rocket）於4月29日發射後失控，歐洲航太總署（ESA）、美國太空總署（NASA）都預測，長征五號的殘骸於今（9）日上午10時左右進入大氣層。中國載人航天工程辦公室則是今日上午7時才公布預測殘骸軌道，後於11時更新，火箭殘骸於10時24分進入大氣層，墜落於阿拉伯海、近馬爾地夫海域，且絕大部分在墜落過程中燒毀。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-09 11:21:49｜2021-05-09 12:30:49
中國載人航天工程辦公室上午7時表示，長征五號火箭殘骸近地點高度約為130公里，遠地點高度約160公里，傾角41.5°，預計2021年5月9日上午10時12分左右進入大氣層，誤差為15分鐘，再入區域中心點位於東經28.38°，北緯34.43°。
上午11時，中國載人航天工程辦公室發布，經監測分析，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已於2021年5月9日上午10時24分進入大氣層，落區位於東經72.47°，北緯2.65°周邊海域，絕大部分器件在進入大氣層過程中燒融銷毀。
美國太空司令部在官方推特上表示，長征五號殘骸確認已於美東時間8日10時15分左右（台灣時間9日10時15分）重新進入大氣層，位置為阿拉伯半島。火箭碎片落下的確切位置，以及對土地、水域的影響都尚未判明，美國太空司令部表示，不會向任何政府、個人發出通知，也不會由該部釋出消息。