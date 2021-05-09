確診飛行教官足跡曝光！到過華泰名品城、拉麵店與咖啡廳
華航諾富特飯店群聚感染事件持續擴大，中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布2名新增病例，分別是案1183模擬飛行教官和案1184（案1183同住家人），針對相關確診者的足跡疫調，指揮官陳時中今天下午做出說明。
記者劉雅文／台北報導
2021-05-09 14:17:56｜2021-05-09 14:50:49
針對案1183，指揮中心表示，個案在5月1日有到過咖啡廳、華泰名品城，以及胡同彭家老舖新疆拉麵等地方。另外，案1184則是更正足跡，調閱監視器後發現為5/4的上午，有到台北富邦銀行內湖分行。
另外，針對案1183、1184，指揮中心表示，目前匡列19名接觸者，其中3人陰性（包含同住家人）， 其中還有16人檢驗中。
案1183該教官在確診前曾到公司訓練，因此，有專家認為要召回全部學生採檢，對此指揮中心表示，不是召回全部學生，要以和病毒接觸日期去看，目前有匡列了6名受訓者在居家隔離。
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