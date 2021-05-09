入住檢疫飯店遭蚊子大軍攻擊　中市觀局：業者已改善

台中市1名女子上月自美國返台，她透過區公所防疫人員介紹，入住西區列冊的檢疫飯店，入住就發現蚊子很多，害她被叮得滿頭包，向店家反映，希望店家提供捕蚊燈，店家還譏她「不好接待、難應付」。台中市觀旅局表示，該女檢舉指稱飯店有很多蚊子，22日上午再前往稽查，請業者持續加強環境管理。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-09 11:36:12
該女子向媒體投訴指出，上月17日入住的第一天到結束，每天飽受蚊子大軍攻擊，即便拿了電蚊拍，打也打不完，要求業者給捕蚊燈驅蚊卻遭拒，還遭羞辱「難應付」、「要趕出飯店」等，害她整天忙著抓蚊子，身體被叮得滿是包，簡直是地獄般的生活。
台中市觀旅局觀光管理科長白少華指出，上月20日曾到該飯店稽查，並未發現環境衛生問題，22日接獲該女檢舉指稱飯店有很多蚊子，22日上午再前往稽查，要求飯店消毒改善，同時也請環保局協助，前往進行戶外消毒，當天下午複查時已有改善，並請業者持續加強環境管理。
白少華指出，該飯店是合法申請的居家檢疫替代所，只能收住檢疫旅客，一般民眾無法入住，若發現業者出現混住，將和業者解約，並依傳染病防治法開罰。
衞生局指出，市府已加強替代所孳生源密度調查，針對病媒蚊陽性指數較高者，函請業者、環保局、觀旅局、區公所加強孳生源清除，目前台中市25家替代所已完成24家，5月中前將全數完成稽查。