輾警腳案被爆關說 議員蔡永芳：只要求主管好好教導警察
桃園警察遭輾腳事件還在不斷延燒，莊姓員警近日透過媒體爆料有議員循管道向警察局高層關說施壓，並強調自己握有議員關說錄音檔。被點名關說的桃園市議員蔡永芳今（9）日跳出來澄清表示，肇事逃逸這種案件，自己何德何能可以向檢察官關說？但他強調的確有跟莊姓員警的長官施壓，要對這名年輕的員警列管、教導，讓他能夠正確的執法。
記者李春台/桃園報導
2021-05-09 12:16:48｜2021-05-09 12:39:25
針對關說一事蔡永芳表示，「這絕對不是關說！」他說，如果行政處分的作為與不作為，因為他的一席話而受到改變，那才是關說。蔡永芳說自己去找警察局主管，是希望他們好好督導訓練下屬，至於像是肇事逃逸這種公訴罪，警察只能受理案件，至於起訴與判刑是檢察官與法官的權責，他何德何能可以去向檢察官關說？
蔡永芳說，事件是去年6月6日發生，同年7月4日黃先生來找他諮詢，蔡發現莊姓員警已經對黃先生提出過失傷害和肇事逃逸的告訴，蔡表示他忍到9月初才把黃先生的行車紀錄器那去找莊姓員警的長官表達不滿，指出警察的素質怎麼可以如此低落。蔡也承認有對警察很兇，原因是因為自己認為如果警察（主管）不去督促下屬，那他自己也不配當作民意代表了。
「真相會令你解脫，但是過程會令你悽慘落魄！」蔡永芳指出，這次黃先生被指控的肇事逃逸是1年以上7前以下的有期徒刑，就算明知不會起訴，但是那7個月的過程當中，心理壓力有多大？蔡永芳說，一般人如果被指控犯了這種公訴罪，嚇都嚇死掉了。但他也強調，經過這幾天網路上的許多撻伐聲，也的確讓莊姓員警感受到了比黃先生更大的壓力。
蔡永芳表示，希望事件能夠到此為止，給所有的人都多一點空間。思索一下未來，警察有沒有更好的執勤方式，民眾在遇到類似的狀況時，能夠去哪裡找到專業的協助。