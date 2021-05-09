自小客車肇事逃逸車內驚見41顆子彈 警方全力查緝中
高雄市苓雅區今(9)日凌晨4點左右，發生一起車禍肇事逃逸案，一輛白色轎車疑闖紅燈與營業黑色Uber車擦撞，白色轎車因車速過快、衝撞力道過大，導致失控撞上一旁店家，白色轎車駕駛肇事後逃逸，警方到場處理在車內赫見41顆子彈散落在前後腳踏墊、座椅上，警方也已進行採證後送驗，以查明子彈有無具殺傷力並掌握肇事逃逸駕駛身分，正全力查緝中。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-09 13:52:46
警方調查發現，遭撞的黑色轎車，沿四維一路由東向西行駛，白色轎車車則沿福德三路由北向南行駛，但白車行經四維、福德路口時卻闖紅燈與黑色Uber車碰撞，白車因車速較快衝撞力道過大，波及一旁店家導致鐵捲門損壞。 警方表示，當時到場處理後，UBER司機輕傷無大礙，但肇事的白色自小客保險桿掉落，且引擎蓋嚴重變形，顯示當時的車速不慢，不過車上駕駛早已不知去向，被波及的民宅鐵捲門被撞凹，屋內一片凌亂，不過當員警檢視白車內部時，竟然發現前後座的腳踏墊下竟然有多顆子彈，清點過後多達41發，根據目擊者指認，肇事逃逸駕駛為年約40到50歲的男子，當下成立專案小組進行調查。
苓雅分局凱旋派出所所長邱中均表示，目前白色轎車客已被移置保管，鑑識小組也在清查車內的跡證，並將子彈送驗，初步已經掌握身分，目前正調閱沿線監視器追查逃逸的駕駛到案說明，讓整起案件水落石出。