華航1279名機師擴大採檢 陳時中曝結果、3人派飛中
諾富特飯店群聚案持續擴大，中央流行疫情指揮中心，今（9）天下午再度召開臨時記者會，宣布國內華航擴大採檢結果，指揮官陳時中表示，目前仍有3名人員還在派飛中，另外有9人休長假，6人留職停薪中，預計5/10會把派飛中的3人檢驗做完。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-09 14:48:29
另外針對諾富特相關外包、工讀生以及離職員工的採檢，今天結果也全數出爐，核酸檢驗的部分，共採82人，其中1人陽姓（案1145）、81人陰性，血清抗體則是82人皆陰性。 另外，今日傳出有1艘購自馬來西亞遊艇上午駛回安平港，船上7名台籍人士下船時遭拒，對此，陳時中回應，確實有在昨晚8點56分接到通知，9點半左右相關單位就到現場配合檢疫。相關檢疫小組會同移民署、海巡署、衛生局等單位，針對船上7人，有執行健康評估及船上查驗。
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