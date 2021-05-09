華航1279名機師擴大採檢　陳時中曝結果、3人派飛中

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▲指揮中心公布華航擴大篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心公布華航擴大篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布華航擴大篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心公布華航擴大篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布諾富特相關工作人員採檢結果。（圖／指揮中心提供）

× ▲指揮中心公布諾富特相關工作人員採檢結果。（圖／指揮中心提供）

另外，今日傳出有1艘購自馬來西亞遊艇上午駛回安平港，船上7名台籍人士下船時遭拒，對此，陳時中回應，確實有在昨晚8點56分接到通知，9點半左右相關單位就到現場配合檢疫。相關