豪賭長征五號高機率墜海 NASA批中國未盡責管控火箭殘骸
中國載人航天工程辦公室發布長征五號火箭（Long March 5B rocket）今（9）日上午10時24分進入大氣層，落在馬爾地夫附近，絕大部分在過程中燒毀；美國太空司令部則是監測到長征五號殘骸約在10時15分，於阿拉伯半島上空進入大氣層，帶來的影響尚待確認。哈佛大學天文專家表示，火箭殘骸墜海確實是中國贏了場豪賭，但此舉仍然有很大的風險。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-09 14:00:57
早前中國外交部表示長征五號碎片造成危害機率極低，並指出火箭末段在入大氣層燒蝕銷毀，為國際的通行做法。據中國官方的消息，今日火箭殘骸在進入大氣層後落在印度東部、阿拉伯海，近馬爾地夫海域。哈佛大學史密森尼中心天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）評論，由於地表大部分為海洋，殘骸墜入大氣層後確實最有可能落海，看起來中國是賭贏了一把，但這仍然承擔很大的風險。
長征五號墜海後，美國太空總署（NASA）負責人尼爾森（Sen. Bill Nelson）發表聲明，強調從事航空航太活動的國家，必須降低這些物體重返地球的風險，同時最大限度地提高相關作業的資訊透明度，很明顯中國並未達到負責標準；中國、各國家及相關實體在從事太空活動時應以負責、資訊透明為準，以確保外太空活動的安全、穩定、長期可續性。