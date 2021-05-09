快訊／本土＋0！陳時中：增1境外、從菲律賓來

▲再傳境外移入個案，指揮中心做出說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內機師群聚感染事件持續擴大。（圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-09 14:08:38｜2021-05-09 14:14:19

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓（案1185）入境。

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指揮中心指出，案1185為菲律賓籍20多歲女性，今（2021）年5月6日因親屬重病來臺探親，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，因有探視親人需求，5月7日搭乘防疫計程車外出至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值34，住院後採檢核酸檢驗陰性、血清抗體陽性）。個案在臺期間無症狀，已掌握同班機前後排旅客3人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計215,120例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含212,948例排除），其中1,184例確診，分別為1,037例境外移入，96例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及12例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,089人解除隔離、83人住院隔離中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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