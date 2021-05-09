若藻礁公投通過致惡果　67%民眾：蔡政府該負責！

三接工程
▲有67%的民眾認為，若藻礁公投通過，卻導致任何惡果，執政的蔡政府應負起最大責任。（圖／資料畫面，記者李春台攝）

記者張志康/綜合報導

2021-05-09 15:49:22

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於5月4日到7日，針對行政院日前發表第三天然氣接收站外推的計畫，政院認為新案可以兼顧保護藻礁及減煤增氣政策，但環團卻對政院說詞表示不以為然等相關事件進行相關調查。有67.43%的民眾認為，若藻礁公投通過，卻導致蔡政府的減煤增氣政策破產，甚至用電緊縮等惡果，蔡政府應負起最大責任。

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行政院5月3日提出三接外推455公尺的替代方案，認為此舉將可以在不用重新環評的情況下，選擇對藻礁影響最小的方案。但推動藻礁公投的環團則是對政院說詞表示不以為然。

當詢及國內民眾摒除政治立場，是否認為在減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡時，有多達60.92%的民眾抱持著悲觀的看法，認為在經濟發展與環境保護之間，不太可能找到平衡點。

僅有38.31%的民眾認為，如果能夠有齊備的配套措施，兼顧兩者並非不可能的任務。這顯示國內民眾在長期的對立型態下，多數人對於環保相關議題對經濟發展的影響，有著強烈的不信任感及危機感。

這也衍生出另一個議題，就以這次的三接開發案來說，政府與民間環團之間，由於各自提出的論點及證據，都完全不為另一方所接受，始終有著「各說各話」、「雞同鴨講」的情況。

對此，有64.75%的民眾認為，自己比較偏向環團的立場，認為若為了政府的「減煤增氣」政策破壞了大自然，將得不償失。這也解釋了蔡政府重視藻礁公投相關議題的原因，畢竟隨著時代進步，環保議題已然成為國人生活中的主流意識，也是民進黨長年以來對外展示的既有價值。

至於行政院3日提出的三接外推方案，國人的接受程度又如何呢？在這次的調查中，有34.87%的民眾認為，所謂的外推方案，其實只是現有方案的妥協，實質上對生態及環境的影響，有待進一步調查及評估。在此同時，也有15.33%的民眾認為，新方案根本沒有必要，就依照原方案進行，這樣還可省下外推方案需要追加的150億元預算。

另一方面，也有24.14%的民眾表示，新方案展現了蔡政府的溝通誠意，也在發展與環保之間取得平衡。而根本不想花時間理解新方案利弊，反正公投之後，視結果如何，「一翻兩瞪眼」的民眾也有25.67%。

從這個調查結果可以看出，蔡政府發表三接外推方案後，的確影響了國內原本支持藻礁公投民眾的觀點，交叉分析下可以發現，原本支持藻礁公投的民眾中，約有4成左右可能轉而支持政院推出的外推方案。

暫時撇開立場與政治語言不談，若藻礁公投結果出爐，三接開發案必須中止，導致蔡政府的減煤增氣政策破產，甚至用電緊縮等惡果，民眾又認為誰該為此負責？有67.43%的民眾認為，這顯示了蔡政府能源政策一意孤行，在推動之前缺乏多方考量及評估，才會導致民意的反彈，自然應該為惡果負起最大責任。認為提出藻礁公投的環團應負責的民眾僅有24.14%，而認為協助推動藻礁公投的在野黨須負最大責任的民眾，也僅有8.43%。

這樣的調查結果，也顯示國人對於「責任政治」的立場，不管施政的結果是或不是執政者意料之內的範圍，執政者都應該為自己施政的結果受到民意反彈，負起最大的責任。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2,610人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

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