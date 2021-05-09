俄羅斯紅場閱兵秀軍力　與西方關係緊張受矚目

俄羅斯今（9）日舉行二次世界大戰勝利日愛國閱兵典禮，由總統普丁（Vladimir Putin）主持，由於俄羅斯今年因俄烏關係、打壓內部異議人士以及外交糾紛與西方國家關係緊張，今年的閱兵儀式格外受到矚目。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-09 16:44:01
外媒報導，閱兵典禮在俄羅斯斯莫斯科紅場（Red Square）舉行，超過1600名士兵及61件武器參與，不過由於天氣狀況，空中閱兵的部分臨時取消；受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年俄羅斯的「不朽軍團」遊行活動改為線上舉行，民眾可以將參與過戰爭的親人照片上傳至網路。
閱兵典禮上可見俄羅斯的太平洋艦隊和東部軍區士兵，武器則有蘇聯二戰時文明的坦克T-34、T-80BV主戰坦克、BMP-3兩棲戰車、S-400防空導彈系統、「棱堡」岸防導彈系統（K-300P Bastion-P）、「鎧甲-S」導彈系統等現代武器裝備。
《俄通通訊社》（TASS）報導，總統普丁、退伍軍人和貴賓在紅場中央台上觀看閱兵遊行，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）負責審查遊行。今年有大約190種軍事裝備、武器，76架飛機、直升機參與閱兵。