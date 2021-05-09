印度疫情失控！連續4天單日增40萬例、首都封城延長1週

印度
▲印度疫情嚴峻，連續4天單日新增逾40萬例，首都新德里也宣布延長封城。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-09 19:01:10

印度衛生部門今（9）日新增確診40萬3738例，連續4天單日新增超過40萬人確診，疫情爆發至今全印度累計逾2229.6萬人染疫，24萬2347例死亡。印度首都新德里每日新增病例數居高不下，當地政府宣佈繼續延長封城至5月17日凌晨5時。

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印度媒體報導，新德里政府表示，目前當地現存確診病例數雖有所下降，但仍需採取封鎖和限制措施以控制疫情。因此政府決定強化此次封城措施，包括關閉市區的地鐵運營，同時政府也致力於解決氧氣短缺和醫院床位緊張問題。

新德里於4月19日宣布實施一週的全面封鎖措施，之後又將封鎖措施延期2次，封鎖措施原訂於5月10日凌晨5時結束。封城期間，除了購買生活必需品、就醫等必要活動外，民眾不得外出。餐廳僅可提供外賣，購物中心、水療中心、健身房、游樂園等場所都保持關閉。

印度連續4天全國新增病例超過40萬例，新德里則是最近6天單日新增確診病例數基本保持在2萬例左右，平均單日新增死亡病例約400例。印度嚴峻的疫情，連醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）都發表評論批評印度莫迪政府防疫不力。

《刺胳針》8日評論指，印度能否成功克服危機取決於莫迪政府能否「承認自己的錯誤」。印度早前明明已出現超級傳播者，政府卻還是放任民眾進行宗教活動，莫迪政府還在疫情期間打壓對政府的批評聲浪，包括要求推特（Twitter）刪除相關貼文。

華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）一項研究預測，至8月1日，印度的新冠肺炎死亡病例將達到驚人的100萬例。《刺胳針》警告如果該預測成真，莫迪政府將要為一場自己造成的國家災難負責。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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