印度疫情失控！連續4天單日增40萬例、首都封城延長1週

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新德里於4月19日宣布實施一週的全面封鎖措施，之後又將封鎖措施延期2次，封鎖措施原訂於5月10日凌晨5時結束。封城期間，除了購買生活必需品、就醫等必要活動外，民眾不得外出。餐廳僅可提供外賣，購物中心、水療中心、健身房、游樂園等場所都保持關閉。
印度連續4天全國新增病例超過40萬例，新德里則是最近6天單日新增確診病例數基本保持在2萬例左右，平均單日新增死亡病例約400例。印度嚴峻的疫情，連醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）都發表評論批評印度莫迪政府防疫不力。
《刺胳針》8日評論指，印度能否成功克服危機取決於莫迪政府能否「承認自己的錯誤」。印度早前明明已出現超級傳播者，政府卻還是放任民眾進行宗教活動，莫迪政府還在疫情期間打壓對政府的批評聲浪，包括要求推特（Twitter）刪除相關貼文。
華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）一項研究預測，至8月1日，印度的新冠肺炎死亡病例將達到驚人的100萬例。《刺胳針》警告如果該預測成真，莫迪政府將要為一場自己造成的國家災難負責。
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