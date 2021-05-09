輔導農地工廠合法化　經濟部預估6千家受惠

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原本經濟部預計於去年9月要預告輔導低污染、未登記的工廠合法相關辦法，但直至本月7日才正式預告。經濟部為加快進程，將相關辦法預告期縮短為30天。
經濟部指出，延宕的原因在於該案涉及農委會、內政部等相關部會權責，協調許久才取得共識，例如辦法中要求工廠合法後要在屋頂裝設太陽能板、隔離綠帶範圍訂定也涉及廠房是否拆除或遷移等。
經濟部透露，未來一個月預告期中，將至少會於北部、中部、南部各辦理一場大型說明會，經濟部長王美花也將與會；若無意外，依照行政程序30天預告期後，就會公告上路。
《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》中，明訂污染、未登記的工廠可透過繳納回饋金、劃出隔離綠帶及設置太陽能板等方式，就地合法。其實，業者最晚須於民國121年3月19日前提出申請計畫，計畫除基本資料，也要詳述工廠所在及鄰近農業生產狀況，並附上土地使用計畫與營運管理計畫。
另外，農地要變更為其他用地使用，必須依農業發展條例繳交當期公告土地現值50%回饋金，但可分4期繳交，只是在辦理工廠登記前，必須全數繳交完畢。
再者，審查辦法也要求業者須設置屋頂型太陽光電發電設備，面積不得低於屋頂水平投影面積的50%，但有些工廠饋線不足、日照不足，建物結構也難以設置，在台電或太陽能產業公會評估無法裝置後，可免設。