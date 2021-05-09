包機落空　外交部籲國人速訂航班返台

印度
▲外交部表示，原訂5月底的包機無法成行，呼籲目前仍在印度的國人儘速利用商業航班返台。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志康/綜合報導

2021-05-09 21:44:18

外交部今（9）日表示，原本規畫於5月底成行的包機，由於航空公司受疫情影響無法成行，建議仍在印度的僑民、台商，在還有其他商業航班可使用情況下，儘速訂位搭機返台。

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外交部指出，我國「良友旅行社」原已與外交部及駐印度代表處合作規劃於5月底包機赴印度德里接載僑民、台商返台，由於相關航空公司受到疫情影響，機組人員調派困難、或無航權、或飛機機型等因素的限制，現在已無法提供包機服務，以致原訂的包機無法成行。

有鑒於目前印度疫情日益嚴峻，以及印度醫療體系與資源已難以負荷龐大需求，外交部建議目前仍在印度的國人，在仍有其他商業航班可使用的情況下，儘速訂位搭機自印度返台。

外交部指出，目前「日本航空」在5月30日前仍有6個航次自德里經東京轉機返回台北的班機（5/14, 16, 21, 23, 28, 30），如需相關資訊或協助，請直接聯繫駐印度代表處副參事蔡添福(手機:9667005503)。詳細資訊，請參考駐印度代表處網頁。

另外，在印度的國人倘有其他協助的需求，可撥打駐印度代表處急難救助電話+91-9810-502-610，或撥打外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095，以獲得即時必要協助。

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