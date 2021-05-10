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脫離主流人設的人生
台北土生土長的敏佳，由於工作時常出國，觀察到不同城市人們對於生活環境選擇的習慣迥異。有辦法住進台北市中心的大多數是有錢人，反觀美國典型城市住的大部份都是窮人。在洛杉磯，即使一般小資中產階級普遍也會選擇有大庭院、可以養狗、烤肉、空間自由、免於塞車之苦的郊區生活，他忍不住反省台灣社會主流標準的生活真的是自己想要的嗎？答案很快在心中浮現。
他開始尋覓一片平凡沒有被炒作過的土地，用自己也能施作的工法蓋房子，過不被房貸綁架一生的生活。起初在東部繞了一圈，評估自己的人生還不到移居花東的時機，於是選擇了距離台北1小時車程的北海岸，如此一來有好的工作機會也能從容赴約，在工作與生活之間取得一個平衡。
如果房子是一種有機體
一般人設計房子會設想未來，爸媽來住、結婚、生了小孩⋯⋯怎麼辦？與建築師朋友認真討論後，朋友給他的方案是一個6坪方大的鋼構盒子，他相信生活經驗會告訴敏佳房子該怎麼長大。敏佳開始運用便宜、容易取得的實木材料蓋房子，書架上《木屋之色》、《我用風、水、陽光蓋房子》、《便所：從排泄空間看日本文化與歷史》、《圖解木構造》、《住沒有空調的房子》、《尋常的社會設計》⋯⋯都是被熟讀的建築科普書。他發現蓋房子其實有不少規範可參考，善加運用通風、採光等自然力，還能實踐節能的生活。牆上紙條畫著夏季和冬季不同的通風模式，如何開窗？搭配抽風扇？這些都是靈感一來筆記釘在牆上，等有時間就會慢慢施作。
6年來，小盒子像是有機體又像是樂高積木，最初的工具間，然後有了桌椅，又有了廁所、淋浴間、廚房、房間⋯一步一步進化成如今的模樣，並且持續演化中。小屋最讓人驚豔的莫過於乾式廁所，竟然還有免治馬桶！台灣隨著山林開放，隨之而來的便是爆量的排遺問題，而敏佳也將這種主要以木屑或腐植土與排遺混合，進行「好氧發酵」後分解成為堆肥的乾式廁所設計與使用心得帶上嘉明湖山屋，設計出一套木屑與排遺混合比例等等的SOP，共同建立對環境友善的生態廁所模式。
充滿覺察的日日好日
依照現代城市文明與資本主義的現代人，以大量時間工作換取金錢，再以金錢購買生活所需。這樣的生活曾讓他感到不斷在燃燒、能量一直掉。但現在每天都能從大自然獲得養分，覺得被充滿電，他跟我們分享：「最大的改變莫過於開始有時間吃飯！」從前攝影工作為了趕拍進度恨不得吞兩顆藥丸就能解決一餐，現在懂得認真面對食物，甚至研究食物怎麼來、怎麼種？原本吃便當過活的人，現在則希望打造出自己的食物花園；從前會花很多時間看表演、逛書店、汲汲營營於文化美學的實踐，現在即便只是多蓋了一間倉庫，或帶著狗兒阿肥、小黑散步走出一條新路線，就是令人滿足的作品。
人們在滿足基礎生理需求後，方能起身追求形而上的自我實現，而房子就是聚合一切滿足人們生理需求的地方。但一般人對於房屋結構其實並不清楚，發生問題需要整修時，通常需要仰賴他人。我們看著眼前的敏佳，原本拿相機、按快們的雙手如今擁有了解決家中各種複雜系統問題的能力，蓋出用乾式廁所、木屑爐取暖的自然家屋並且綻放出跟自然林相都好契合的笑容，真心感受到他身體力行實踐理想生活的無限可能。
拜訪人物
平面、動態攝影師的陳敏，2005年至今擔任視丘攝影藝術學院講師。曾任《Shopping Design》、《小日子》雜誌攝影指導，及《GQ》、《美麗佳人》、《誠品好讀》、田中央攝影群特約攝影。著有《屋頂上攝影文集》。
屋頂上攝影紀錄：www.facebook.com/taiwanrooftop
這篇文章 人物專訪｜山中生活到底有什麼好 讓攝影師的他決定來場小隱居山宿呢？ 最早出現於 行遍天下旅遊網