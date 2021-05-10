燁聯鋼鐵疑操作不慎驚傳大火釀災　陳其邁：勒令廠房停工

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今晚9時7分，高雄市消防局獲報，派出岡山、路竹等多個分隊人車趕往搶救，使用泡沫滅火及周邊射水防護，並封鎖附近油槽，確保火勢不會擴大。起火時環境溫度約100多度，火勢撲滅後約80多度，目前持續降溫，確保在40度以下。消防局總計調度共派遣45車96人到場救災。
據了解，起火原因疑似操作不慎導致研磨削引燃潤滑油，造成冷軋廠內機台、潤滑油溝槽燃燒，造成現場1名男姓員工雙手紅腫，搶救時吸入濃煙，由救護人員處置後送醫。消防局表示，目前火勢已經控制，七萬公升油槽安全無慮。
市長陳其邁、副市長林欽榮、消防局長李清秀、環保局長張瑞琿、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、勞工局長周登春隨即進駐前進指揮所。
副市長林欽榮指出，火勢於深夜11點20分左右火勢控制，11點39分火勢撲滅，消防人員持續警戒做降溫處理，林欽榮說，總廠房面積約400平方公尺，現場產線規模不算大，類似無人工廠，該廠區晚班人力只有2人。外界關注火災濃煙是否造成空汙問題等，林欽榮說，初步監測周邊空品沒有太大異常。
高雄市勞工局初步了解，是製程中研磨線太空包悶燒，吊離過程掉落引起一旁油槽起火，詳細起火原因還要再確定。發生火災的製程部分已先勒令停工。違反勞動法令部分，10日上午會進廠了解。
環保局人員第一時間到場監測，要了解是否造成空氣汙染，擔心火災現場有安全疑慮，空汙處理小組也一度被請出廠區，改找下風處測量。要進廠區上班的員工也被管制進出。