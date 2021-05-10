燁聯鋼鐵疑操作不慎驚傳大火釀災　陳其邁：勒令廠房停工

▲高雄岡山區燁聯鋼鐵工廠今天晚上9時７分驚傳火警，１座裝有7萬公升，研磨油儲槽起火燃燒，現場烈焰衝天。（圖／高市府提供）
▲高雄岡山區燁聯鋼鐵工廠今天晚上9時７分驚傳火警，現場烈焰衝天。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-10 01:12:40

位在高雄市岡山區的燁聯鋼鐵公司，今(9)日晚間9時7分驚傳火警，初步了解為中油基礎油槽燃燒，深夜11點左右火勢控制，7萬公升油槽安全無慮，正漏夜進行降溫作業，過程有驚無險。高雄市長陳其邁已勒令廠房先停工，外界關注損失及產能衝擊，廠方回應，損失要再估算，產能暫不受影響。火災原因正在鑑識中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲燁聯鋼鐵大火高雄市長陳其邁聞訊後隨即進駐前進指揮所，密切關注火警搶救事宜。（圖／高市府提供）
▲燁聯鋼鐵大火高雄市長陳其邁聞訊後隨即進駐前進指揮所，密切關注火警搶救事宜。（圖／高市府提供）
今晚9時7分，高雄市消防局獲報，派出岡山、路竹等多個分隊人車趕往搶救，使用泡沫滅火及周邊射水防護，並封鎖附近油槽，確保火勢不會擴大。起火時環境溫度約100多度，火勢撲滅後約80多度，目前持續降溫，確保在40度以下。消防局總計調度共派遣45車96人到場救災。

▲燁聯鋼鐵大火高雄市長陳其邁聞訊後隨即進駐前進指揮所，密切關注火警搶救事宜。（圖／高市府提供）
▲燁聯鋼鐵大火高雄市長陳其邁聞訊後隨即進駐前進指揮所，密切關注火警搶救事宜。（圖／高市府提供）
據了解，起火原因疑似操作不慎導致研磨削引燃潤滑油，造成冷軋廠內機台、潤滑油溝槽燃燒，造成現場1名男姓員工雙手紅腫，搶救時吸入濃煙，由救護人員處置後送醫。消防局表示，目前火勢已經控制，七萬公升油槽安全無慮。 

市長陳其邁、副市長林欽榮、消防局長李清秀、環保局長張瑞琿、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、勞工局長周登春隨即進駐前進指揮所。

副市長林欽榮指出，火勢於深夜11點20分左右火勢控制，11點39分火勢撲滅，消防人員持續警戒做降溫處理，林欽榮說，總廠房面積約400平方公尺，現場產線規模不算大，類似無人工廠，該廠區晚班人力只有2人。外界關注火災濃煙是否造成空汙問題等，林欽榮說，初步監測周邊空品沒有太大異常。

高雄市勞工局初步了解，是製程中研磨線太空包悶燒，吊離過程掉落引起一旁油槽起火，詳細起火原因還要再確定。發生火災的製程部分已先勒令停工。違反勞動法令部分，10日上午會進廠了解。

環保局人員第一時間到場監測，要了解是否造成空氣汙染，擔心火災現場有安全疑慮，空汙處理小組也一度被請出廠區，改找下風處測量。要進廠區上班的員工也被管制進出。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
14.34%85.66%
2021-05-07-2021-05-10
即時
推薦閱讀