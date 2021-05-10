戰狼槓上環保少女！遭控污染環境　陸官媒社長4嗆通貝里

▲瑞典環保少女通貝里，近日因在推特上發表指控中國污染環境的言論，引來中國官媒分社社長強烈不滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典環保少女通貝里，近日因在推特上發表指控中國污染環境的言論，引來中國官媒分社社長強烈不滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-10 07:45:01

瑞典知名環保少女通貝里(Greta Thunberg)，本月7日在推特上引述《CNN》貼文，點名中國應改變發展路線，避免繼續破壞環境；此言論引發中國官媒之一的《中國日報》駐歐盟分社社長陳衛華不滿，在下方數度留言反嗆通貝里，聲稱對方需要更多被教育。

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綜合外媒報導，通貝里當日引述美國《CNN》一篇關於中國2019年溫室氣體排放量的報導，批評中國雖然仍被世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)列為發展中國家，並製造許多外界需要的產品，但這不該是破壞未來和現在生活環境的藉口，直言：「除非中國徹底改變路線，否則我們無法解決氣候危機。」

▲瑞典環保少女通貝里的一則推特發文，引來中國官媒駐歐盟分社社長強烈抨擊。（圖／翻攝自推特）
▲瑞典環保少女通貝里的一則推特發文，引來中國官媒駐歐盟分社社長強烈抨擊。（圖／翻攝自推特）
通貝里的推文釣出《中國日報》駐歐盟分社社長陳衛華於下方4度留言，先是打下：「妳的公關團隊應該更多教育妳。第一，中國的人口是OECD(經濟合作暨發展組織)的2倍，因此人均排放量要低得多；第二，OECD將大量污染行業轉移至中國或其他發展中國家，所以不要假裝妳是無辜的；第三，OECD才是迄今最大的溫室氣體排放者。」

接著，陳衛華又打下第2則留言，聲稱：「是世界銀行將中國歸類為『發展中國家』，如果妳想對世界銀行提出異議，那就快去做吧！他們將會提供妳所有統計數據資訊。」

至於第3和第4則留言，陳衛華則是指控：「簡直無法相信，妳竟然為這些2世紀以來排放量最大的發達國家辯護，『破壞未來和現在生活環境』？妳是否知道發展中國家有很多人甚至沒有電力，每天的生活費不足1美元(折合新台幣約27.34元)，妳想這種生活方式繼續下去嗎？」並舉例：「舉個簡單的例子，如果H&M全部在瑞典生產原材料和服裝，那瑞典或OECD的排放量便將上升。如果約5000間主要的OECD公司都這樣做，又會發生甚麼事？所以認清事實吧，公平點！」

▲陳衛華在貼文下方4度回嗆通貝里。（圖／翻攝自推特）
▲陳衛華在貼文下方4度回嗆通貝里。（圖／翻攝自推特）
這並非是陳衛華第一次在推特開槓。去年11月，德國外長馬斯(Heiko Maas)發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選，他竟回應「他X的馬斯」(The fxxking Maas)；去年12月，美國共和黨籍的田納西州參議員布萊克本(Marsha Blackburn )在推特上發文稱「中國有著5000年的欺騙和盜竊歷史，有些事情永遠不會改變」，陳衛華也是馬上跳出來捍衛祖國，在下方反擊道：「這是我見過最種族主義和最無知的美國參議員，永遠的 XX 」。

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