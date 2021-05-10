戰狼槓上環保少女！遭控污染環境　陸官媒社長4嗆通貝里

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通貝里的推文釣出《中國日報》駐歐盟分社社長陳衛華於下方4度留言，先是打下：「妳的公關團隊應該更多教育妳。第一，中國的人口是OECD(經濟合作暨發展組織)的2倍，因此人均排放量要低得多；第二，OECD將大量污染行業轉移至中國或其他發展中國家，所以不要假裝妳是無辜的；第三，OECD才是迄今最大的溫室氣體排放者。」
接著，陳衛華又打下第2則留言，聲稱：「是世界銀行將中國歸類為『發展中國家』，如果妳想對世界銀行提出異議，那就快去做吧！他們將會提供妳所有統計數據資訊。」
至於第3和第4則留言，陳衛華則是指控：「簡直無法相信，妳竟然為這些2世紀以來排放量最大的發達國家辯護，『破壞未來和現在生活環境』？妳是否知道發展中國家有很多人甚至沒有電力，每天的生活費不足1美元(折合新台幣約27.34元)，妳想這種生活方式繼續下去嗎？」並舉例：「舉個簡單的例子，如果H&M全部在瑞典生產原材料和服裝，那瑞典或OECD的排放量便將上升。如果約5000間主要的OECD公司都這樣做，又會發生甚麼事？所以認清事實吧，公平點！」
這並非是陳衛華第一次在推特開槓。去年11月，德國外長馬斯(Heiko Maas)發表推文祝賀拜登贏得美國總統大選，他竟回應「他X的馬斯」(The fxxking Maas)；去年12月，美國共和黨籍的田納西州參議員布萊克本(Marsha Blackburn )在推特上發文稱「中國有著5000年的欺騙和盜竊歷史，有些事情永遠不會改變」，陳衛華也是馬上跳出來捍衛祖國，在下方反擊道：「這是我見過最種族主義和最無知的美國參議員，永遠的 XX 」。