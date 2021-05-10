歐洲未來論壇啟動　馬克宏批威權政體挑戰民主

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歐洲未來論壇將以前所未見的形式進行，持續近一年時間，預計於2022年春天達成結論。論壇的目的不僅在於討論歐洲未來的走向與合作，更強調打破機構藩籬，讓4億4600萬歐盟公民針對關注的議題表達看法，進行辯論並發動倡議。但因疫情影響，目前只能以視訊方式進行。
馬克宏在開幕演說中並未否認歐盟在疫情下展露無遺的弱點，例如會員國面臨的口罩短缺，以及在沒有協調之下胡亂關閉邊界等。馬克宏表示，相信會員國已經學到了教訓，「我們明白了團結與主權必須並進。我們無法團結…或拯救社會中最弱勢的族群，如果我們無法捍衛領域的主權」。
馬克宏在歐洲議會議場中指出：「我聽說有種『失敗主義氛圍』，認為歐洲表現沒有達到預期。我的回應是，完全相反，在這次危機中，站得住腳的是歐洲模式…歐洲的合作拯救了生命。」
他雖然替歐洲對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機的反應辯護，但也同時呼籲歐盟在未來能「更迅速、更有力地做決定」。
他也提到了疫情下威權主義對民主的威脅，他很遺憾威權政體「假所謂的效率之名，陰險地挑戰民主」。他強調，面對威權主義，「唯一答案就是民主的威嚴」。
馬克宏認為，歐洲民主是一種妥協與平衡的民主，但這也是其弱點，因為「它被自己的程序給束縛」，因此歐洲在做決定時應該更快、更有力，例如強化歐洲主權，發展醫療等策略性產業。
馬克宏在演說中也指出「大計畫」與「大野心」即將回歸。2022年第一季，法國將接棒歐盟理事會主席國，「自2022年3月開始，屆時辯論提綱也將確定，政治領袖會著手改革歐洲」。
據信，薩索里已向馬克宏承諾，將盡快啟動自2020年2月起就因疫情而停擺的歐洲議會會期。針對歐洲未來論壇，法國自9月起將舉辦18個大區的「公民諮詢」，參與者將由抽籤選出。艾里賽宮（Elysée）表示，將會有一場諮詢專門給法國年輕人，以蒐集他們對歐洲的期待。（編輯：林憬屏）1100510