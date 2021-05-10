憂尼泊爾疫情！中國將於聖母峰　拉海拔8848公尺隔離線

▲根據外媒報導，為了防止疫情在登山客之間傳播並入侵，中國打算在聖母峰頂設置隔離線，隔開尼泊爾側與中國側的登山團。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據外媒報導，為了防止疫情在登山客之間傳播並入侵，中國打算在聖母峰頂設置隔離線，隔開尼泊爾側與中國側的登山團。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-10 08:09:33

印度新冠疫情爆發，已連續4天單日新增確診病例皆破40萬，國際社會除了支援醫療物資，也已陸續進行撤僑。與印度緊鄰的尼泊爾，近日疫情亦開始升溫，連知名的登山景點聖母峰(又稱珠穆朗瑪峰、埃佛勒斯峰)基地營都傳出有登山客確診。為了防止這波疫情在登山客之間傳播並入侵，中國將在聖母峰頂設置隔離線，隔開尼泊爾側與中國側的登山團。

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綜合《美國之音》等外媒報導，聖母峰位於中國與尼泊爾的交界處，海拔8848.86公尺，是世界第一高峰，也是各國登山客的熱門挑戰地點；不過自新冠疫情爆發後，中國便已禁止外國遊客從西藏攀登聖母峰。

然而，因觀光業是尼泊爾最重要的收入來源之一，所以並未於今年春天的旅遊旺季期間(4至6月)關閉，結果從4月下旬開始，尼泊爾側的聖母峰登山基地就陸續傳出多起確診。

報導並引述中國官媒《新華網》消息，西藏體育局局長將派遣一小組登山嚮導登上聖母峰，並在山頂建立「隔離線」，以阻止峰頂兩側的登山者彼此接觸。不過目前尚不清楚當局要如何執行這項計畫，特別是聖母峰頂的地理環境相當惡劣，有一定的危險性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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