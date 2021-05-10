好熱！今天台南、高雄有機會飆升「38」度

中央氣象局指出，今（10）日天氣炎熱，白天氣溫偏高，北部、東半部高溫29至33度，中南部可以來到34、35度，中午前後台南市、高雄市氣溫有機會飆升到38度，南投縣、屏東縣也有機會來到36度。午後山區會有些小範圍的短暫雷陣雨。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-10 08:12:08
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」的專欄中指出，昨（9）日全台最高溫再升到38.3度(高雄內門區)，南部已連六日達「高溫警示標準」(≧36度)；南投也有高溫（南投市37.6度）。
吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，昨日福建一帶的對流胞，向東移出時已進入其「衰減期」，今晨其移至台灣上空，僅剩殘存、且逐漸消散中的中高層狀雲)，雷達監測的弱回波則顯示，雲層中大多為稀疏的小冰晶，故各地無降雨。
吳德榮預測，明日至下週日 （11至16日）「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強，需要注意防曬；各地區最高氣溫皆在34度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有局部少量降雨的機率。
根據環保署空氣品質及氣象局預報資訊，今天各地大多為多雲到晴，且氣溫偏高、垂直擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖地區為「普通」等級。