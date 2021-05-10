馬斯克力捧！明年DOGE-1登月任務 接受狗狗幣付款
電動車大廠特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)近期力捧加密貨幣，還曾一口氣買入15億美元的比特幣(Bitcoin)，並開放美國地區的客戶使用比特幣購車。根據外媒消息，馬斯克旗下的太空探索企業「Space X」，明年第1季將落實的「DOGE-1登月任務」(DOGE-1 Mission to the Moon)，也接受以加密貨幣「狗狗幣」(Dogecoin)付款。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-10 09:03:35
綜合《路透社》、《CNBC》等外媒報導，SpaceX將於明年第一季度啟動「DOGE-1登月任務」，負責這項月球任務的幾何能源公司(Geometric Energy Corporation)9日發表聲明，指出這項任務將由SpaceX的獵鷹9號火箭(Falcon 9)搭載名為「DOGE-1」的衛星升空。
幾何能源公司聲稱，「DOGE-1登月任務」將是史上首個完全由狗狗幣付款的商業登月任務，不過聲明中並未詳述有關的費用支出。SpaceX商業銷售副總裁奧契內羅(Tom Ochinero)則指出，這項計畫將證實加密貨幣的應用能超越地球軌道，並為行星之間的商業奠定基礎。
身為加密貨幣的倡導者，馬斯克在已過週末首次客串主持的電視節目《週六夜現場》(Saturdya Night Live)中，將狗狗幣形容為「一種將統治世界、勢不可擋的工具」，但也承認加密貨幣具一定風險，一度導致狗狗幣股價下跌。