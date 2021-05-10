遇警方路檢拒檢逃逸闖紅燈肇事 棄車肇逃車內遺留子彈
高雄曾姓男子昨(9)日凌晨開車拒絕警方路檢並闖紅燈肇逃事後又棄車逃逸，警方在車內查獲41顆90制式手槍子彈，並查出駕駛曾男身分，苓雅分局偵查隊長陳仁正今(10)日表示，警方於昨晚趁曾男於友人靈前上香時將其逮捕，另於曾男三民區陳姓友人住處查獲貝瑞塔制式手槍1支及子彈7顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-10 10:34:28
高市警局苓雅分局於5月9日3時至6時執行擴大臨檢勤務時，於4時許在中正二路與福德二路口執行路檢勤務，1輛白色自小客車經警方示意攔檢未停，執意衝過警方路檢點，逃逸時在福德三路與四維一路口闖紅燈與另1輛自小客車發生車禍，又撞破民宅鐵門，該車駕駛隨即棄車逃逸。警方在車內查獲41顆制式子彈散落在前後腳踏墊、座椅上，經確認該車駕駛為曾姓男子。 陳仁正表示，苓雅分局獲報於當晚19時30分於小港區港順街一帶當場壓制逮捕曾姓犯嫌，另從曾男口中供出槍枝藏匿位置，由曾男帶路至三民區金頂路陳姓友人住處搜索，當場查獲貝瑞塔制式手槍1支及子彈7顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。