Red Bull正式簽約石油王　5月代表台灣出征

Red Bull Taiwan正式簽約石油王Oil King（林立偉）作為首位Red Bull Taiwan格鬥電競選手。熱愛格鬥遊戲的石油王，不僅是台灣數一數二的職業好手，多次代表台灣站上國際電競舞台奪下好成績，拿下CPT各城市積分賽冠亞軍，甚至曾奪下Capcom Cup 2018世界第八的頭銜，此外更由自身熱情出發，全心投入台灣格鬥遊戲社群的發展。冀望未來石油王持續堅持夢想，創造更多亮眼成績，攜手Red Bull幫助台灣格鬥遊戲社群不斷前進。此外，石油王也將於5月代表台灣受邀參加於英國倫敦舉辦的Red Bull Kumite世界決賽，爭奪最強格鬥霸主冠軍地位！





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▲ Red Bull Kumite London世界決賽 。（Red Bull提供）

× ▲ Red Bull Kumite London世界決賽 。（Red Bull提供）

成為Red Bull格鬥電競選手的下一戰，即將前往英國倫敦參加Red Bull Kumite世界總決賽－這場享有盛名的格鬥電競殿堂，自 2015 年開始舉辦，每年都集結來自世界各地的菁英選手，今年Red Bull Kumite將召集全球16名最頂尖的快打旋風5（Street Fighter V）的冠軍爭霸好手，於5/22-5/23前往英國倫敦參加世界總決賽，在長達10小時的全球直播中進行爭奪冠軍，而石油王則將作為台灣代表的頂尖選手出戰世界知名的格鬥電競選手，包含曾奪下2019 Capcom Cup世界冠軍的美國選手iDom、目前累積拿下最多格鬥電競世界冠軍席次的日本選手Tokido、奪下EVO 2018《快打旋風5》冠軍的英國選手Problem X等人。





【石油王 Oil King精彩經歷】





2021 台日5v5交流賽 台灣隊隊長





2020 美國SFL團隊聯賽 team UYU隊長





2020 台日5v5交流賽 台灣隊隊長

2019 打進CPT亞洲區域總決賽(Asian Regional Final)





2019 泰國CPT積分賽冠軍(TGU x SEA Major Thailand)





2019 韓國CPT積分賽季軍(Fighter's Spirit)





2019 主辦台灣CPT鬪心格鬥白金賽事(Taipei Major)





2019 澳洲CPT積分賽季軍(BAM 11)





2019 受邀日本快打旋風邀請賽(JESU International Challenge Cup)





2018 進入Capcom全球決賽(Capcom Cup)





2018 受邀巴黎快打旋風紅牛盃(Red Bull Kumite)





2018 亞洲CPT線上積分賽冠軍(Asia East)





2018 中國西安CPT白金賽冠軍(Final Fighters China)





2018 香港CPT白金賽季軍(Esports Festival Hong Kong)





2018 美國CPT積分賽亞軍(Dreamhack Austin)





2018 法國CPT白金賽季軍(Stunfest)





2017 進入Capcom全球決賽(Capcom Cup)





2017 打進CPT亞洲區域總決賽(Asian Regional Final)





2017 馬來西亞CPT積分賽冠軍(FV CUP)





2017 泰國CPT積分賽亞軍(Thaiger Uppercut)





2017 瑞典CPT白金賽亞軍(DreamHack Summer)





2017 義大利CPT積分賽季軍(The Colosseum)





2017 西班牙CPT積分賽季軍(Sonic Boom)



