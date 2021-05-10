18歲就整形！台灣第一AV女優曝對比照 自認不怕家人看片
AV女優吳夢夢因在付費平台SWAG拍攝性愛影片闖出名號，有「台灣第一女優」之稱，不過她3月爆出與SWAG平台有糾紛，打算改往日本AV界發展，引發網友討論，日前突自曝從18歲開始整形，並公開對比照，更坦言拍性愛片完全不怕被家人看到。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-10 10:08:40｜2021-05-10 10:50:41
30歲的吳夢夢昨（9日）在IG發文自曝「整型術後20天，幾乎沒人發現。」並在限時動態開放問答，有網友好奇整形費用，她表示從18歲就開始微整型花了5到6萬元，22歲第一次做了墊下巴，花費10萬元，24歲時取出假體，做正顎矯正手術，花費40萬元，同時也開始抽脂之路，每年大約進行1到2次，單次金額約15萬元，今年則是做了「無痕提眼肌」以及「上唇」花了15萬，12年來粗估總金額超過100萬元。
也有網友問到會害怕家人看到性愛片嗎？吳夢夢坦言完全不怕，直言：「這些作品可是老子辛辛苦苦拍出來的。」不管是前置作業或拍攝過程不斷NG，當作品成果出爐都會相當感動，所以「如果家人看到有陰影，他們自己會避開。」
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言：「這次動刀動得看不出來，漂亮的自然」、「真的看不出有整」、「已經很讚了還需要整」、「眼睛有神很多！變正！」