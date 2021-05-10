「九二共識內涵剩追求統一」 陸委會：談這徒增台灣紛擾
因應美中關係日漸緊張，立法院內政委員今（10）日邀請陸委會、國防部、外交部、經濟部、國安局列席進行專案報告。民進黨立委張宏陸質詢時問，指出九二共識已經變調，但前總統馬英九近日仍在研討會上，提出「回到原汁原味的九二共識」，陸委會副主委邱垂正則以強硬的措辭表示，在2019年大陸國家主席習近平提出習五條之後，九二共識已經被重新定調成一中、追求統一，這樣的共識只會讓台灣陷入困境，「歷史已經翻過一頁，無需再討論九二共識。」
記者吳承翰／台北報導
2021-05-10 10:15:03
張宏陸再追問，依照兩岸目前現狀，九二共識是否還能回到過去維繫兩岸穩定的效果？邱垂正說，在北京的定義下，九二共識只剩下一中原則，並強加一國兩制在台灣身上，當時政府已經給予嚴正駁斥，在2020總統大選中，台灣的民意已經把習五條給打了回去。
邱垂正補充道，陸委會認為九二共識已經被中共獨立詮釋，而且過去的各表，兩岸互相詮釋也不同，陸委會認為推動兩岸關係還是凝聚國內團結，才能確保台灣整體利益。
張宏陸指出，進來臺灣為了參加世界衛生大會（WHA），最大的阻力就是兩岸關係，但現在與其接受變調的九二共識，不如走檯灣內部團結、國際社會力挺的路線。邱垂正則認同，他說像馬英九的意見只會徒增台灣內部困擾，國際社會也會搞不清楚台灣是否團結。