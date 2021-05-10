特企／時尚女團HUR　微風之夜開場獻聲新歌首唱

微風廣場每年於母親節舉辦的時尚盛事「Breeze Night 微風之夜」今晚由近期網路人氣超高的風格女團HUR擔任開場演出，HUR六位女孩舞台上唱跳表現時尚優雅有氣勢，主持人佼哥稱讚「絕對是有機會為台灣站上國際舞台的女子團體。」





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今年的微風之夜以「輝煌20」為主題，在入口舞台打造出星光璀璨的尊爵感，富麗堂皇的燈光效果彷彿置身在奧斯卡頒獎典禮，現場眾星雲集，包括Bii 畢書盡、梁以辰、張景嵐、曾之喬、溫昇豪、OZI、LARA梁心頤...等風格名人。





楊丞琳在DD52菱格世代節目裡預言「遇強則強」的黑桃風暴女團，在以「HUR」正式成軍出道後，連續推出風格強勁的高規格音樂作品，在科幻龐克的《Pain Killer》與時尚絕美的《Need No More》兩首高規格單曲曝光後，「HUR」的網路討論度與高人氣，吸引微風集團對六位女孩的高度興趣與力挺，除了近期在微風信義、微風南山、微風崧高皆以電視牆強力播放《Need No More》MV，更邀請HUR擔任今年微風廣場舉辦的時尚盛事「Breeze Night 微風之夜」的開場嘉賓。





HUR六位女孩身穿時尚撞色印花的訂製禮服，於舞台上唱跳演出新單曲《Need No More》，表現時尚優雅有氣勢，主持人佼哥：「縝密的訓練加上超高規格的MV，絕對是有機會為台灣站上國際舞台的女子團體。」





演出完HUR變裝再步上星光紅毯，一出場粉絲紛紛呼喊支持，佼哥戲稱是今晚紅毯上人數最多的一組，問到HUR對微風20週年有什麼祝福， C.Holly俏皮地說:「20歲生日快樂，但我們要祝微風長命百歲！」



