印度疫情狂燒　專家籲莫迪應實行全境封鎖

印度新冠肺炎疫情（COVID-19）大爆發，單日新增確診以及病歿人數雙雙創下新高，在9日時新增確診40萬3738例，連續4天單日新增超過40萬人確診。為了遏止疫情持續擴散，印度醫學專家、反對黨領袖，以及最高法院法官都紛紛呼籲印度總理莫迪（Narendra Modi）進行全境封鎖。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導，印度數個邦在過去的一個月中已經實行了嚴格的封城措施，也有部分邦採取部分限制公開活動，並且關閉電影院、餐廳、酒吧以及購物中心，來遏止疫情繼續擴散。





而要求印度總理莫迪實施全境封鎖的聲浪越來越大，印度醫學協會（IMA）指出，印度應該要「全面」、「有計畫」的進行封鎖措施，而不是只有零星的邦實施封鎖措施或是宵禁。數名醫學專家、反對黨領袖，以及最高法院法官都認為，若只有數個邦進行封城，不足以阻止新冠肺炎疫情擴散。





印度總理莫迪在第一波疫情爆發時，曾經實施了全境封鎖措施。但面對這一波疫情，目前莫迪將訂定防疫規範的權力交由地方政府，被指責在防疫方面做得太少。





近來印度受到第二波新冠肺炎疫情襲擊，自4月12日超越南美國家巴西之後，成為目前全球確診數排名第二的國家，但因為醫療資源缺乏以及床位嚴重短缺，有專家指出總確診數以及總病歿人數的實際數字可能比政府公佈的還要來得更高。



