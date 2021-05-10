資助貧困國家建核電廠　中國掐經濟命脈建「現代帝國」

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由北京政府掌管的中國核工業集團，是世界上少數能夠建造、營運核電廠的公司。中國核工業集團在過去10年間的成長令人驚訝，中國現今擁有30多個新反應爐，以及16個正在建設中的反應爐，使其成為全世界核電用量增長的主要原因。
另一方面，在日本311大地震後，美國與歐洲都希望減少核電甚至是「無核」，西方國家對核電的需求下降，讓中國在該領域有成長的機會。中國的目標是建造一個循環：從鈾加工，至為反應爐生產燃料，最後是運營和管理核電廠。能夠達成這個目標，主要是中國改良了國際技術，例如採用美國西屋電器（Westinghouse）的設計，建構中國的新反應爐。
這時10年間，中國工業在西方核工業革新中逮到機會參與，從中獲取了市場知識，例如中國國營核能企業廣核集團（CGN）與法國國營法國電力公司（EDF）合作，參與英國欣克利角計劃（Hinkley Point project），在英國建立、運營中國產製的反應爐。近期，由於香港、新疆人權議題，英中關係緊張，中國的目標轉移至亞洲、非洲以及拉丁美洲，這些地區的人口仍然不斷成長，帶動用電量增加。
而且這些中國企業背後都有政府的支持，巴特勒指出，公司背後通常80%的融資都來自中國政府，為一帶一路（Belt and Road Initiative）的一部分。中國透過這樣的戰略，建立與各國的融資關係，讓其他競爭對手難以匹敵。
中國另一個戰略是出口，中國設計的反應爐價格低廉，建造技術又簡單，再加上中國還會提供貸款、資金和長期管理合約，吸引本身缺乏技術、人力、金援的發展中國家。巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）核電廠只是其中一個例子，根據世界核能協會（WNA），阿根廷、埃及都在進行核電廠建造，還有更多在討論階段。
巴特勒在文末指出，中國透過實踐工業上的野心，充分利用發電以及掌握其他重要經濟，建造與各國之間的同盟與合作關係，這就是在現代社會建立一個「帝國」的方式。