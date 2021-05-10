資助貧困國家建核電廠　中國掐經濟命脈建「現代帝國」

華龍一號／中國核電廠
▲中國核電技術在過去10年發展迅速，現已成為營運建設、技術輸出的大國。圖為華龍一號，由中國核工業集團及中國廣核集團聯合研發。（圖／翻攝自中國官媒）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-10 10:45:52

中國近年透過協助發展中國家進行基礎建設工程，掌握了許多地區的經濟命脈，引起不少國家的擔憂；在核能發電方面，中國核工業拓展的海外版圖，讓英國學者擔憂北京想透過加強經濟影響力的方式，建造一個現代世界的「帝國」。

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英國倫敦國王學院客座教授巴特勒（Nick Butler）近日在《日經亞洲》發表評論，開頭提及3月11日巴基斯坦啟用喀拉蚩（Karachi）核電廠，讓巴基斯坦的核能發電量增加1倍，另一個類似的核電廠也將在未來數個月內啟用。表面上巴基斯坦在解決供電不足的問題上邁出了一大步，但實際上這座核電廠由中國核工業集團（CNNC）建造、營運。

由北京政府掌管的中國核工業集團，是世界上少數能夠建造、營運核電廠的公司。中國核工業集團在過去10年間的成長令人驚訝，中國現今擁有30多個新反應爐，以及16個正在建設中的反應爐，使其成為全世界核電用量增長的主要原因。

另一方面，在日本311大地震後，美國與歐洲都希望減少核電甚至是「無核」，西方國家對核電的需求下降，讓中國在該領域有成長的機會。中國的目標是建造一個循環：從鈾加工，至為反應爐生產燃料，最後是運營和管理核電廠。能夠達成這個目標，主要是中國改良了國際技術，例如採用美國西屋電器（Westinghouse）的設計，建構中國的新反應爐。

這時10年間，中國工業在西方核工業革新中逮到機會參與，從中獲取了市場知識，例如中國國營核能企業廣核集團（CGN）與法國國營法國電力公司（EDF）合作，參與英國欣克利角計劃（Hinkley Point project），在英國建立、運營中國產製的反應爐。近期，由於香港、新疆人權議題，英中關係緊張，中國的目標轉移至亞洲、非洲以及拉丁美洲，這些地區的人口仍然不斷成長，帶動用電量增加。

而且這些中國企業背後都有政府的支持，巴特勒指出，公司背後通常80%的融資都來自中國政府，為一帶一路（Belt and Road Initiative）的一部分。中國透過這樣的戰略，建立與各國的融資關係，讓其他競爭對手難以匹敵。

中國另一個戰略是出口，中國設計的反應爐價格低廉，建造技術又簡單，再加上中國還會提供貸款、資金和長期管理合約，吸引本身缺乏技術、人力、金援的發展中國家。巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）核電廠只是其中一個例子，根據世界核能協會（WNA），阿根廷、埃及都在進行核電廠建造，還有更多在討論階段。

巴特勒在文末指出，中國透過實踐工業上的野心，充分利用發電以及掌握其他重要經濟，建造與各國之間的同盟與合作關係，這就是在現代社會建立一個「帝國」的方式。

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