超商低薪卻吸引年輕人？網質疑不如做工　內行曝優勢打臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「有冷氣就已經贏了，還有報廢食品可以吃」、「做工環境差，工安也會有問題，比起來超商贏很多吧」、「超商光是安全性就沒得比了」、「超商大夜班也有38K起跳，吃報廢不說，冷氣也是吹免錢的，做工賺的是血汗錢啊」、「如果真的有那麼好，大家怎麼不去應徵，整天質問別人」、「安全、冷氣、省錢吃報廢，請問做工贏在...？你真以為每個人都能日領2500啊？」
另外，也有網友突破盲點「一天兩千五是在騙小孩？你當每個人剛開始做就有兩千五？」、「哪個做工的一天有兩千五，推薦我看看」、「做工的也不是每個都能當師傅，說真的很少，你這個頂薪水是少數人在拿的」、「朋友做工七年，一天也才2000啦，都是血汗錢」、「兩千五是騙沒人認識做工的朋友？」
而《NOWnews》也實際訪問到擔任做工助理的張先生，他表示，自己踏入這行已經四年，如果真要說薪資，一天其實差不多1500~2000元是基本行情，再往上通常都是老師傅居多，但要熬成老師傅也沒這麼容易。而依照大夜班月薪38K來看，除以每個月平均上班天數21天，一天也有1809元，事實上與做工相差不遠，且工作環境條件更勝工地，這也難怪年輕人都要搶做超商。（編輯：張嘉哲）