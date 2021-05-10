超商低薪卻吸引年輕人？網質疑不如做工　內行曝優勢打臉

▲網友不解為何年輕人都硬要擠去超商工作，而不選擇薪水較高的工人。（圖/pexels）
▲網友不解為何年輕人都硬要擠去超商工作，而不選擇薪水較高的工人。（圖/pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 10:51:06｜2021-05-10 10:57:18

在現在物價、房價都極高的狀況下，擁有一份高薪的工作是每個人的期盼。不過，可能也因為不同的因素，選擇薪水比較低的工作。近日，就有網友討論「為什麼年輕人擠爆超商，卻怎麼樣都不肯去當工人？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「做工薪水很頂，一天現金有兩千五，還有便當，結果年輕人一窩蜂擠爆超商，連大夜班都是年輕人，做超商以後沒有一技之長沒人要，做工能培養一技之長以後不怕沒出路，為何年輕人都不去做工，大家怎麼看？」

▲網友不懂為何年輕人很喜歡做超商。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友不懂為何年輕人很喜歡去超商工作。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「有冷氣就已經贏了，還有報廢食品可以吃」、「做工環境差，工安也會有問題，比起來超商贏很多吧」、「超商光是安全性就沒得比了」、「超商大夜班也有38K起跳，吃報廢不說，冷氣也是吹免錢的，做工賺的是血汗錢啊」、「如果真的有那麼好，大家怎麼不去應徵，整天質問別人」、「安全、冷氣、省錢吃報廢，請問做工贏在...？你真以為每個人都能日領2500啊？」

另外，也有網友突破盲點「一天兩千五是在騙小孩？你當每個人剛開始做就有兩千五？」、「哪個做工的一天有兩千五，推薦我看看」、「做工的也不是每個都能當師傅，說真的很少，你這個頂薪水是少數人在拿的」、「朋友做工七年，一天也才2000啦，都是血汗錢」、「兩千五是騙沒人認識做工的朋友？」

而《NOWnews》也實際訪問到擔任做工助理的張先生，他表示，自己踏入這行已經四年，如果真要說薪資，一天其實差不多1500~2000元是基本行情，再往上通常都是老師傅居多，但要熬成老師傅也沒這麼容易。而依照大夜班月薪38K來看，除以每個月平均上班天數21天，一天也有1809元，事實上與做工相差不遠，且工作環境條件更勝工地，這也難怪年輕人都要搶做超商。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
13.03%86.97%
2021-05-07-2021-05-10
即時
推薦閱讀