特企／麥當勞「辣燻鷄肉長堡」期間限定　開胃登場！

盛夏即將來臨，炙熱的高溫總是讓人提不起食慾？台灣麥當勞為您獻上開胃生力軍！5月12日起至6月8日止，推出全新「辣燻鷄肉長堡」，選用櫸木煙燻嫩切鷄胸肉，搭配獨特紐奧良風味辣醬與爽口生菜，口感酸甜清爽、微辣後勁，無辣不歡的民眾也能大飽口福；多層次、不膩口的美味，讓您在炎熱的夏天也能胃口大開，選擇搭配包含小薯、鷄塊、飲料的「豪吃配餐」，「豪吃四件組」美味只要159元！





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「辣燻鷄肉長堡」酸甜清爽、微辣後勁，開啟您與鷄胸的夏日美味新關係





隨國人運動習慣增加，鷄胸肉成為多數人用餐首選，據生鮮業者統計，單一電商過去鷄胸肉一個月的銷量約為3至4萬片，現在則提升為一個月40萬片，顯見鷄胸肉銷量大幅成長，已成為台灣食品市場的新寵。





台灣麥當勞看準此商機，5月12日起至6月8日止，推出全新「辣燻鷄肉長堡」，使用嚴選台灣在地優質嫩切鷄胸肉，整塊鷄胸肉以櫸木煙燻慢烤入味，蒸煮保有鷄肉鮮嫩的口感後切片，再淋上美國紐奧良特有風味辣醬，濃郁口感融合紅椒、大蒜、洋蔥、甜椒的香氣，最後搭配新鮮、水分飽滿萵苣，放入堪稱完美入口比例的長型芝麻麵包中，一口咬下，口感豐富迷人，酸甜清爽、微辣後勁，每口都吃得到過癮十足的美式煙燻風味！





HOT! 全新「辣燻鷄肉長堡」期間限定推出：





「辣燻鷄肉長堡」：5月12日起至6月8日止限期供應或售完為止，單點74元、搭配經典套餐129元。





「辣燻鷄肉長堡」搭配豪吃配餐，含「豪吃四件組」—長堡、6塊麥克鷄塊、小包薯條、中杯飲料，只要159元，不用在鷄塊與薯條間做選擇，美味就該一次擁有！





