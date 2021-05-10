名家論壇》黎榮章／盧秀燕連任之路　中火定勝負

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民調領先，說明連任之路穩了嗎？透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，2020年可說是盧秀燕聲量走勢的轉捩點。2018年她擊敗綠營中生代明星林佳龍入主市府，起先大小爭議纏身，聲量最高點為中市府批准統促黨遊行的爭議，解決山手線、空汙問題效率不彰，使她滿意度敬陪末座。而2020年後，盧秀燕聲量出現大幅改變，她開始頻為了中火、萊豬等事槓上中央，甚至與美方（AIT）交手。綠營人士觀察，她近來作風越來越近似新北市長侯友宜，防疫不「逆時中」，北部酒店女公關確診後，她甚至主動加碼中事娛樂場所要採實名制，展現執政魄力；而該為地方捍衛的議題如中火，則堅持到底，塑造幹練又去意識形態的形象。
如此策略是否奏效，端賴盧秀燕的網路好感度（P/N值）便可知。比較她與蔡其昌、林佳龍、蘇嘉全、何欣純等綠營潛在對手2019年以來的正負聲量，盧秀燕負聲量漲幅最低僅30%、總體好感度漲幅卻高達54%，避免了社群經營「壞事傳千里」的擴散特性，負面爭議控制得當且表現穩健，且在執政優勢下，台中市民持續看到市府繳出各項施政成績單，成為她的施政滿意度最大倚仗。
而到底哪些建設讓網友最有感呢？中市府從去年底的ibike倍增計畫、公車雙十政策、老人健保補助和長照，這些和市民生活息息相關的政策，都在網路上獲得相當不錯的評價，正聲量均大過負聲量1倍以上；然而，中火議題的負面聲量卻居高不下，細究發現不少為針對蔡英文宣稱「減煤最多」的批評聲浪，而也有盧秀燕「卡中央燃氣機組」的質疑，地方、中央政府干戈相向，雙方各執己見、互不相讓，如何將中火爭議處理得漂亮，創造雙贏而非雙面刃，成為盧秀燕連任之路上必須謹慎面對的考驗。
盧秀燕執政轉眼將滿3年，從一開始的小心翼翼，到去年開始拿出自己的態度，扮演好台中市民的父母官角色。放眼連任路，中火議題須謹慎處理，避免成為執政破口；而民生建設要持續讓市民「有感」，將有助維持她的高滿意度，成為挑戰下次地方選戰的利器。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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