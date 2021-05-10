因馬英九特別費案入獄　余文再傳為趙介佑喬兵役惹議

時任民進黨北市黨部執委召集人趙映光的兒子趙介佑，因為涉嫌販毒以及詐欺等罪嫌遭到送辦。不過召介佑日前又遭到媒體爆料，疑似有利用特權讓他從服役單位花蓮監獄，火速轉至住家附近的北投區公所，而其中的承辦人員也遭到揭露，就是當初在時任市長馬英九特別費案入獄的市長辦公室組員余文。而余文在出獄後也回任市府擔任兵役局業務股長。





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根據平面媒體報導，過去曾擔任馬英九辦公室組員的余文，在歷經特別費案遭判涉貪入獄，出獄後也回任北市府兵役局業務股長。根據了解余文就是核定趙介佑家庭因素替代役的承辦人，由於趙介佑在花蓮監獄擔任替代役期間，除了出勤率最差外，更常常傳出無故缺席勤務。不過在歷經停役後卻能火速通過家因役的核准，也讓外界質疑過程中有特權介入。





對此台北市長柯文哲今（10）日上午進入議會進行專案報告，接受議員質詢時被問到該問題，也驚訝表示「余文又被調查？他在兵役局我都不曉得。」而兵役局方面則回應，當初趙介佑的家因替代役確實是由余文審核，不過該案目前並未查出有任何非法事項，最近也會深入了解是否有涉及相關特權事項。





民進黨台北市議員王世堅則表示，余文大概是年度最衰的男人。「這個機率跟被雷打到一樣，他大概是年度最衰男人。」王世堅說，按照現在兵役局的政策，只要符合家庭因素相關規則的役男，都可以申請家因替代役到戶籍地附近的地方服役，與當初為馬英九搜集發票一事完全沒關係。王世堅強調重點在於趙介佑，他對不起太多人，對不起他的爸爸趙映光及姑姑趙心瑜，現在又對不起這位熱心照顧他的余文。



