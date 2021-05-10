緬甸詩人遭軍方拘留後離奇身亡　妻泣訴：器官不見了

▲緬甸反對軍方政變奪權的抗爭仍在持續，於過程中喪命的人也越來越多。圖為本月9日仰光一場示威活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸反對軍方政變奪權的抗爭仍在持續，於過程中喪命的人也越來越多。圖為本月9日仰光一場示威活動。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-10 11:07:00

緬甸軍方自從2月發動政變以後，已有數百名示威民眾在鎮壓行動中身亡，其中不乏在被拘捕囚禁期間離奇死亡的例子，緬甸詩人肯西(Khet Thi, 音譯)的家屬表示，肯西已過週六在實皆省(Sagaing Region)遭軍警拘捕，才過了一夜就突然死亡，事後還發現肯西多處器官都被摘除，讓她怒批軍方濫權。

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根據《路透社》報導，肯西的妻子昭蘇(Chaw Su)表示，她和丈夫週六都在實皆省(Sagaing Region)的瑞波市(Shwebo)被軍警逮捕，並被帶去審訊中心訊問，昭蘇沒想到那竟會是她最後一次看見自己的丈夫，隔天早上軍方就通知昭蘇去醫院，在那等待她的已是一具冰冷的遺體。

醫院聲稱肯西有心臟方面的問題，但昭蘇不認為那是丈夫真正的死因，而軍方原本打算直接把肯西的遺體抬去埋葬，但她向軍方懇求希望能拿回丈夫的遺體；至於為何知道肯西的器官被摘除，昭蘇則是沒有具體說明。

報導指出，自軍方發動政變以來，肯西已經是第3位在示威行動中喪生的詩人，3月初時，另一位緬甸詩人、作家和活動家K Za Win才在實皆省蒙育瓦縣的示威活動中遭軍警射殺，他亦是肯西生前的摯友。

肯西在2012年辭掉工程師的工作後就專注於創作；政變發生後2週，肯西曾在社群網頁打下：「我不想成為英雄，我不想成為烈士，我不想成為弱者，我不想成為傻瓜，我不想支持不公。 如果我只有一分鐘可活，那我希望我的良心在那一刻保持潔淨。」

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