未接獲WHA邀請函　侯友宜：台灣有責任權利守護全球健康

侯友宜
▲新北市長侯友宜今（10）日強調，台灣有責任、義務及權利跟世界衛生組織站在一起，與衛生聯盟來守護全世界的健康。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.10）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-10 11:25:43

美國國務卿布林肯7日發布正式聲明，呼籲「世界衛生組織」（WHO）祕書長譚德塞，讓台灣以觀察員的身分，參與5月24日至6月1日舉行的第74屆「世界衛生大會」（WHA），但台灣尚未接獲邀請函；外交部昨（9）日表示，「我們會奮戰到最後一刻，奮戰到last minute！」

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對此，新北市長侯友宜今（10）日出席教育局的「新北創客季」活動，會後針對台灣尚未接獲WHA的邀請函一事受訪；侯友宜強調，對全世界來說，台灣是一個非常重要的夥伴與衛生聯盟來守護全世界的健康，台灣有責任、義務及權利跟世界衛生組織站在一起。

侯友宜認為，全世界所有的國家應該將台灣視為一個非常重要的夥伴，樂見慢慢有國家願意接受台灣加入世界衛生組織，一起來守護全球每一個人的健康，這是台灣的責任、權利；大家一起努力往前走，全世界的健康接軌。

依據WHA的會議規定，台灣最晚須在歐洲時間10日下班前，收到邀請函並完成報到，才能如期參與WHA的視訊會議；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（9）日指出，「對於收到邀請函一事，抱持高度期待。」

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