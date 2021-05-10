日本近6成民眾反對東京奧運　示威者包圍體育館抗議

日本近期新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，東京都、大阪府、兵庫縣等6個行政區的緊急狀態延長至5月31日，然而東京奧運即將於7月23日開幕，日本國內反對舉行奧運的聲浪越來越大，日媒《讀賣新聞》近期民調顯示59%的受訪者認為東奧、帕奧應中止，支持舉行者為39%。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-10 11:32:03｜2021-05-10 11:44:20
《讀賣新聞》5月7日至9日進行全國民調，結果顯示，認為「東京奧運暨帕運應停辦」的占受訪者59%；認為「東京奧運暨帕運繼續舉行」的受訪者占39%；其中，支持繼續舉行、「限制觀眾人數」的受訪者為16%，支持繼續舉行、「不開放觀眾入場」的受訪者為23%。
日本6個都府縣因為疫情嚴峻發布緊急狀態，這6個行政區中，平均有64%的受訪者認為東京奧運應該中止；相較其他41個道府縣的受訪者高了7個百分點（57%），而東京都則是有61%的受訪者認為應該中止。
即使民調反應國民對疫情的擔憂，日本政府仍然強調一定會如期舉辦奧運，引起民眾不滿。昨（9）日有民眾聚集在東京國立競技場外示威抗議，呼籲政府取消與辦奧運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。