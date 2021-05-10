中職／富邦悍將「中學主題日」　ØZI現場開唱

穿上制服，準時到校點名，讓我們一起用想像力創造課後的無限可能！今年「台灣大哥大XVIII悍將中學」主題日將在5/22-23正式響起課後幻想曲，而校門口將會進行全校服儀檢查，凡穿著整齊制服進場的同學，即可享有悍將APP愛的鼓勵點數。





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家長會長台灣大哥大則要帶大家一起回味校園的課後活動，更要連續兩日於賽後舉辦大家最愛的台灣大哥大悍將中學校園演唱會，第一波歌手名單今天率先公布，5/22邀請「金曲最佳新人」ØZI帶來多首熱門動聽歌曲，5/23則邀請到《聲林之王2》冠軍得主艾薇和大家歡度最狂夜晚！





把握下課十分鐘，和同學們一起認真玩樂！今年有許多精彩有趣的課後活動，MyMusic「同學報馬仔」用音樂傳聲筒開啟回憶序曲、myVideo結合消防職人劇《火神的眼淚》用噴球槍相約「揪伴打球趣」、mySports要和大家一起當「班級值日生」打板擦、《英雄聯盟：激鬥峽谷》邀你拍照為「青春留記憶」、「下課邦我買」myfone購物邀你呼朋引伴去血拼，精彩有趣的課後活動等著大家來體驗，只要完成任三項任務即可獲得【校草陪你讀 書籤磁鐵】一款（共有六款隨機發送）以及學生們最愛的麥香飲品一罐。





年度盛典「悍將中學校草選拔」今年邀請班上的各科小老師競選，他們不僅是老師的得力小助手更是大家心目中的帥氣指標，六位超強候選人分別是樣貌出色的左心房守護法「美術小老師」、今年轉到三年四班的壘包精算擔當「數學小老師」、精通舞蹈的森林之王「生物小老師」、來自墨西哥但口頭禪卻是「妹啊水喔」的「國文小老師」、總是用花言電眼牽動你心的「音樂小老師」，以及不只是霸氣終結者還是天菜主廚的「家政小老師」，同學們記得來投下你心中神聖的一票，第四屆悍將中學校草將於5/23賽前揭曉！



