因應國中會考　新北考場部分路段紅線開放臨停

110年國中會考將於5月15、16日舉行，因應防疫，新北市的29所考場不開放家長陪考，部分考場周邊的紅線僅開放供家長臨停接送；新北市政府交通局表示，已通告公車業者加密發車班次，請考生多利用大眾運輸前往考場。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-10 12:07:36
交通局交通管制工程科科長陳建成指出，會同警察局評估考場周邊道路的交通狀況後，除三重商工、三重高中、新北高中、明德高中、海山高中、金山高中、光復高中、華僑高中、淡水商工、安康高中、瑞芳商工和桃園市光啟高中等12所考場外，其餘考場周邊紅線開放臨時停車，人行道開放機慢車停放；不過，在路口10公尺內、公車站、消防栓，及有妨礙他人、車通行處所仍禁停。
陳建成說，考場開放紅線臨停及人行道機慢車停車的範圍，包括土城區清水高中、新北高工的明德路1段、2段部分路段，中和區中和高中的連城路、錦和高中的錦和路部分路段，永和區智光高工的中正路部分路段、永平高中的仁愛路部分路段，汐止區秀峰高中旁的忠孝東路、新台五路部分路段；板橋區板橋高中前的文化路一段部分路段，林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段。
新店區新店高中前的中央路部分路段；新莊區恆毅高中前的中正路部分路段、丹鳳高中的龍安路部分路段、新莊高中前中平路部分路段；樹林區樹林高中前的樹中二街、中華路部分路段，樹人家商前的大安路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；泰山區泰山高中前辭修路部分路段等；此外，上述各考場均臨近捷運站或公車站，考生與家屬可儘量搭乘大眾運輸前往考場。