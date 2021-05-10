燁聯鋼鐵冷軋廠火警　勞工局開罰30萬

高雄燁聯鋼鐵冷軋廠昨晚驚傳火警，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮及多位局處首長晚間也進駐前進指揮所，陳其邁今（10）日被問到工安意外頻傳，市府是否有相關作為，陳其邁強調，從今年初開始就一直持續進行擴大稽查，勞工局則指出，該起事故造成員工灼傷，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處30萬元罰鍰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-10 12:25:15｜2021-05-10 12:27:39
昨（9）日晚間9點07分左右，高雄岡山區興隆街燁聯鋼鐵驚傳火警，高雄市消防局共出動共45車96人前往搶救；針對工安事件頻傳，高雄市長陳其邁今日上午回應指出，針對這些公安事件，包括之前的林園工業區等，從今年初開始就一直持續擴大稽查，下一波包括臨海工業區、營造工地跟侷限作業、箱涵管線等，目前已經開始針對臨海工業區這些大型鍋爐，還有一些石化廠部分在進行稽查，至於燁聯鋼鐵產線製程部分在火災已經造成部分毀損，現在也請它先停工檢查，把符合勞檢跟消防以及公安相關規定之後，再准它復工。
高雄市勞工局則指出，初步研判是現場作業勞工於處理高溫研磨屑降溫過程中，因作業不當引起火災，事業單位對高溫作業勞工無安全防護，致造成灼傷，已違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處30萬元罰鍰；而環保局則指出，工廠若因操作不當導致火警冒黑煙，環保局會依違反空污法第32條告發，恐將面臨10萬元以上500萬元以下罰緩，至於是否告發，後續仍待消防局的調查報告結果續處。